YouBike新制一次看！明年不投保沒得騎 還有借車、還車雙優惠

生活中心／倪譽瑋報導

2026年起，北部的YouBike將迎來多項新制，台北、新北、桃園2026年1月1日起將展開「未投保公共自行車傷害險不得租借」。另外，台北、新北、桃園2026年1月1日到6月30日，試辦「YouBike 2.0友愛接力」，只要將YouBike2.0還到「無車可借」的空蕩租借站，或是把YouBike 2.0、2.0e從「無位可還」的爆滿租借站借走，均可領5元騎乘優惠。

YouBike投保新制 2026年將上路

YouBike是相當方便的交通工具，使用者多、安全措施也尤為重要，先前新北、桃園、台中陸續宣布，未投保強制險不得租借，如今台北市政府交通局也宣布，為提升公共自行車使用者的騎乘保障與安全，2026年1月1日起，未完成YouBike2.0和YouBike2.0E公共自行車傷害險投保程序者，將不得租借YouBike。

交通局強調，YouBike前30分鐘免費的優惠措施後，租借者數量持續上升，平均每日有超過20萬人次以YouBike代步，因此全面強化騎乘保障刻不容緩。目前台北市約有40萬張已註冊YouBike租借，但未保公共自行車傷害險的電子票證，未來會陸續通知這些票證的持有者。

如何辦理YouBike保險？要繳保費嗎？

民眾可前往YouBike官方網站（https://www.youbike.com.tw/）或下載YouBike官方APP，登入會員後，進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料。由於公共自行車傷害險屬於人身保險，需採實名制登錄，資料如身分證字號、生日等需填對，確保和實際騎YouBike者是同一人，以保障理賠權益。

另外，公共自行車傷害險「由政府全額負擔保費」，使用者完全免費。在辦理賠償方面，民眾在騎乘公共自行車發生意外事故時，若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元（未滿15足歲者依規定）。

台北、新北、桃園 再祭YouBike優惠「友愛接力」

另外，台北、新北、桃園也將在2026年起推出「YouBike 2.0友愛接力」計畫，試辦期為1月1日至6月30日。YouBike會員無須額外登錄就能直接參加，只要在「無位可還」的爆滿租借站借走YouBike 2.0，或是把YouBike 2.0還到「無車可借」的空租借站，即可獲得5元電子騎乘券，10分鐘內最多拿2次；隔日早上7點前，電子騎乘優惠匯入會員帳號。

在電子騎乘券的折抵上，會先扣除相關優惠，像是YouBike2.0前30分鐘免費、1200元Tpass月票等，優惠結束開始計算自付款項，5元電子騎乘券就會啟用，該優惠自發送日起有效90天。要注意的是，電動輔助車（YouBike 2.0E）的優惠，只有在「無位可還」的租借站借走才能領取。

從紅色的「無位可還」租借站借走車（左圖），或還車到橘色的「無車可借」租借站（右圖），都可領5元電子騎乘券。（圖／翻攝自YouBike APP）

資料來源：YouBike官網、新北市政府

