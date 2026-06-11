YouBike新營站調度卡關 民眾無法借還車影響通勤
〔記者楊金城／台南報導〕新營火車站YouBike站點是全台南市租賃次數最高的站點，在尖峰時段頻繁出現無車可借、無位可還情形，影響通勤學生及民眾上班、上課，借還車竟變成要「碰運氣」，問題出在火車站YouBike調度不順，引起民怨。
原在新營火車站南側停車場內的YouBike調度區，因地方反映調度車時發出噪音及影響行人通行安全，新營區公所從5月停用，協調後移至「三民路8巷站」站點兼設調度區；火車站前沒有調度區後，影響調度車子停放、增供借車。
台南市議員王宣貿、新營區公所和交通局會勘後，王宣貿今天(11日)指出，新營火車站是全台南市YouBike使用量第一大的站點，租賃次數高達17571次，是學生、通勤族與民眾轉乘的重要交通節點。這樣高需求的地方，YouBike調度空間與車輛配置絕對不能不足。目前交通局已協調YouBike公司緊急調整並加派人力調度車子，建議民眾暫時使用「三民路8巷站」協助分流，但現場需求仍難以完全負荷。
新營區長陳宏田指出，建議交通局在新營車車站周邊重新評估合適地點設置YouBike車輛調度區，公所認為三民路站點可增設調度區，離火車站不遠，民眾借還車只須走一小段路。
王宣貿表示，目前臨時調度區就位在停車場用地，若原先使用方式確實造成市容、行人安全疑慮，應思考調整管理方式如調整停放範圍、進出動線、調度時間，或設置更明確的區隔與管理規範，不能立即停用。
王宣貿強調，交通局必須同步提出短期替代方案，不能讓民眾在新方案出來前繼續承受不便。希望在兼顧安全的前提下，通勤權益也不能被犧牲，市府與區公所應加快規劃，提出具體時程及改善方案，不要讓民眾每天用「碰運氣」的方式通勤。
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