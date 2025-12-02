YouBike族群注意！新北、桃園明年起沒投保不能租借

YouBike新制要來了！桃園市交通局今天表示，明年（115年）1月1日起，桃園市與新北市公共自行車新舊會員及單次租借的臨時會員將強制投保，民眾須完成投保後，才能使用YouBike2.0與YouBike2.0E電輔車。

桃園市自民國107年起提供免費公共自行車傷害保險，108年12月1日起，新加入會員在註冊時填寫基本資料，第一張設定的電子票卡即可自動加保，後續增加的電子票證及舊會員則須於租借車輛前完成填選投保意願調查。

交通局表示，自從去年7月1日起針對YouBike2.0E電輔車施行強制投保措施，目前桃園市投保率已達至97%，為進一步保障使用者安全，明年1月1日起，YouBike2.0 及單次租借也將正式納入強制投保範圍，會員須完成投保後才可借車。

交通局說明，使用信用卡單次租車的臨時會員，將於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車；會員必須以「本人登錄的卡片」租借公共自行車，才能享有保險保障；YouBike官方網站或APP「公共自行車傷害險」專區可免費投保並查詢投保狀況，若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠。