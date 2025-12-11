YouBike明年新制「有投保才能租」 2方法可獲5元騎乘券

台北市交通局今（11）天宣布，自明年元旦起，民眾必須完成投保公共自行車傷害險才能租借YouBike；另外，為了解決站點車輛失衡問題，也祭出「空站還車、滿站借車即贈5元騎乘券」的新措施。

北市交通局公告，台北YouBike全車種明年元旦開始，全面實施投保免費公共自行車傷害險，原本沒有提供傷害險保障的單次租借也一併納入保障範圍，意味著民眾必須完成投保公共自行車傷害險才能租借YouBike。

另外，為了解決尖峰時間車輛問題，明年元旦開始到6月30日，台北、新北、桃園三個縣市共同試辦新計畫，只要在沒有位子可以還的站點租車，或是在沒有車可以借的站點還車就能獲得5元的騎乘券，盼能以此改善站點車輛失衡的問題。

台北／葉宣婕 責任編輯／馮康蕙

