YouBike會員數百萬 許淑華：北市府竟未掌個資管理權限

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】臺北市議員許淑華日前在議會質詢時指出，YouBike超過430萬市民註冊的會員個資竟由廠商微笑單車公司管理，市府未掌握實質權限，且YouBike 事故頻傳，但理賠率卻僅有22.5%。許淑華要求北市府應在兩個月內修訂契約，將個資管理權限收回市府，並且研議提高公共自行車傷害險保額、增加保險理賠範圍。

台北市議員許淑華針對Youbike百萬個資陷外洩風險，以及受傷理賠率僅22.5％進行質詢。(翻攝畫面)

許淑華指出，臺北市有超過430萬市民註冊使用 YouBike，但市府卻僅以勞務委外契約形式，未實質掌握用戶個資的管理權限。她提到，112年曾爆發4萬多名會員資料遭竊取事件，最終僅以發放禮券補償用戶草草了事。她擔憂個資可能被業者用於大數據分析、販售廣告或遭詐騙集團取得，市府卻完全沒有任何監管機制。

許淑華進一步指出，根據現有契約，合約到期後資料庫才會提供給市府，但此期間若個資遭濫用，市府難以承擔責任。她要求法務局、資訊局應協助交通局，在兩個月內與業者修訂契約，將 YouBike 會員個資移轉由市府管理，若業者有營運需求，應以申請、開放權限的方式使用。

此外，許淑華也點出YouBike 的騎乘安全保障問題，她質疑，廠商在113年營運收入高達7.5億元，還有市府給予的高額補助，然而，去年的投保費用僅約987萬元，不僅比例懸殊，理賠範圍也明顯不足。

根據許淑華調閱資料，從112年到今（114）年11月，YouBike 通報事故案件數總計高達1,722件，但最終僅理賠387件，理賠率僅有22.5%。她提到，許多民眾投訴牙齒、骨頭斷裂等基本傷害都求助無門，因現行保險只涵蓋住院、失能、死亡三種情況。許淑華痛批市府以「現在都有全民健保」為由，規避擴大保障範圍的責任，她要求交通局應在一個月內研議提高傷害險保額並增加理賠範圍。

