YouBike禁止騎乘人行道、騎樓 違者最高罰1200

經常可見YouBike穿梭大街小巷，新北市交通局提醒，在交通法規中，YouBike 2.0、YouBike2.0E都屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅有例外在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放YouBike騎乘，且在人車共道路段仍需優先禮讓行人。違者最高可處1200元罰鍰。

自行車不同道路的行駛規定 。（圖／ 新北市交通局 提供）

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌，否則依據交通法規慢車相關規定均禁止行駛於人行道上。別以為可以任意把自行車騎在人行道及行人穿越道上，甚至以為酒後騎YouBike不構成酒駕。

交通局表示，騎乘在人車共道的人行道時，仍需以行人通行為優先；另外，現行交通法規行穿線(斑馬線)為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛，提醒YouBike使用者在行穿線應下車牽行，如YouBike騎乘行穿線或未設牌面之一般人行道，違者依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1200元罰鍰。

北北桃YouBike違規記點機制 。（圖／ 新北市交通局 提供）

交通局也提醒，北北桃3市自113年7月已實施北北桃公共自行車違規記點與停權機制，針對騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為之YouBike會員記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年。另外，吸食含有依托咪酯(Etomidate)菸彈及奶茶煙騎乘YouBike屬毒駕，毒駕與酒駕YouBike經警方取締，YouBike騎士除面臨刑事與行政處罰外，YouBike會員帳號可停權2年，遭停權會員帳號屆時全臺YouBike皆無法租借。

北北桃YouBike 2.0友愛接力活動說明 。（圖／ 新北市交通局 提供）

另外，北北桃3市將於明(115)年元旦同步推出「YouBike 2.0友愛接力」試辦計畫。新北市交通局說明，YouBike會員無須額外登錄，均具有參加資格，只要從無位場站(YouBike微笑單車官方App站點圖示為紅色)借出2.0自行車，或將2.0自行車歸還至無車場站(YouBike微笑單車官方App站點圖示為橘色)，均可獲得5元電子騎乘券。凡在北北桃3市跨站還車，以第1筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵，另外，從滿站無位場站借出2.0E電輔車，因也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供5元電子騎乘券。

電子騎乘券在當日完成還車後，系統於晚間23:59結算，將在隔日早上7點前發送至會員帳號，會員可登入YouBike 微笑單車官方APP「騎乘券管理」查詢。後續騎乘YouBike時，先扣除相關優惠(如1200都會通定期票、2.0前30分鐘免費優惠等)後仍需自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，折抵時將從即將到期之騎乘券開始抵用。

