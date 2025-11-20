YouBike站點佔用植穴 環境志工憂犧牲南美館行道樹

台南市美術館2館旁的人行道上，原本該是像旁邊一整排都是行道樹，但近期地上卻多了許多水泥、磁磚，原本的行道樹植穴只剩1公尺的寬度，遭環境志工投訴是不尊重生命的示範，也是最糟糕的環境教育。

台南社區大學自然環境學程講師莊勝凱指出，「站點設置不應該設置在這些綠色空間、樹木生長空間，尤其現在在極端氣候之下，這些空間是非常重要，因為它是透水透氣，然後又可以減緩都市的熱島效應。」

台南市民提到，「如果它已經一剛開始沒有預留，你後來要用，我會覺得有沒有更好的方式去處理。」

這個地點因台南市交通局進行公共自行車YouBike2.0站點工程遭到質疑，台南市交通局回應，已有邀請相關單位會勘，目前該站點正進行基礎澆灌，並依規定留設植栽所需的樹穴空間，不會影響植栽成長。澆灌範圍後續鋪面將以連鎖磚方式復原，不會影響整體景觀。

台南市交通局綜規科長莊惠忠說明：「經過館方的同意租用閒置的空地，來設置這個公共自行車租賃站，對於植栽部分，我們有保留必要的樹穴的寬度，整體上不會影響整體美觀。」

公共自行車站點設置本意是為了減少使用私人運具，達到節能減碳與促進觀光目的。但環境志工認為，若為此犧牲了植栽生長、破壞環境，則是捨本逐末且得不償失。

