YouBike超堅固？信義區擦撞竟是汽車保桿掉落

記者徐湘芸、鄭翔仁／台北報導

台北信義區發生一起腳踏車車禍事故，一名騎士騎乘YouBike和一輛轎車發生擦撞，沒想到畫面被放上網後，意外引發討論，因為腳踏車看起來完好無缺，而轎車保險桿整片掉落，讓不少網友笑說「怎麼YouBike看起來比車還堅固？」汽車專家解釋，保險桿大多材質屬於塑膠，加上該車車款老舊，很有可能曾發生車禍後，沒有安裝好導致容易鬆脫。

台北信義區發生一起腳踏車跟汽車擦撞的事故。

黑色轎車起步，車頭才剛右轉，下一秒一輛單車騎士從旁擦邊而過，騎士重心不穩倒地，但畫面中看起來僅是輕輕碰一下，黑車前方保險桿卻整片被扳開。

廣告 廣告

黑車雖然沒什麼刮痕，保險桿當下也還能暫時卡位裝回去，但YouBike卻是看起來完好無缺，畫面曝光後引發討論，網友笑說「這局YouBike贏了」、「轎車不能輸」、「怎麼好像YouBike比轎車還堅固」。

記者徐湘芸、鄭翔仁：「當時騎士就是騎乘YouBike，行經信義區這個路口時，沒發現右側有轎車出現，因此車頭擦撞，導致保險桿整片掉落。」

車子的保險桿竟被YouBike撞掉。

事發就在熱鬧的台北信義區街頭，該路口沒有號誌燈，駕駛行經時只能自行停下確認沒有人車後通行，警方初步判定，駕駛沒有禮讓直行車，恐怕得吃上600到1800元的罰單。

汽車專家鄭文鴻：「它的保險桿因為都是塑膠的，所以它不堅固，而且也可能是舊車的時候，它本來就有撞過了，然後在裝的時候，沒有裝得很好、很牢靠，所以輕輕一推又掉了就這樣子。」

專家解答，可能車款比較老舊，保險桿曾經重新裝過沒鎖好，加上當時駕駛緊急剎車，起步車速慢，保險桿才剛好被撞掉，只是一個肉包鐵、一個鐵包肉，彷彿小蝦米對抗大鯨魚，YouBike完勝，意外在網路掀起討論。

更多三立新聞網報導

中和餛飩麵店插隊衝突 火爆男揮斧頭攻擊顧客

保全跑頂樓狂丟8支滅火器 落網辯：巡邏無聊

雲林台19線肇逃！2騎士遭撞飛+輾壓頭身 臟器外露、倒臥路面慘死

驚悚！高港女騎士遭聯結車撞輾「右腳瞬間斷掌」倒地哀嚎…救援畫面曝光

