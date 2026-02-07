YouBike還車罰站10秒 上班族跳腳
YouBike 2.0在台北市正式營運近5年，近期有民眾陳情，靠卡還車須等系統宣導還車資訊，在車柱旁「罰站」10秒因此錯過綠燈，拉長通勤時間，且車機螢幕不夠亮，在大太陽底下還車像在視力測驗，難確認是否歸還成功，盼當下能以簡訊告知還車狀態。北市交通局回應，若民眾趕時間，建議採用掃碼還車，將改善字體、亮度，同時評估以簡訊通知的可行性。
Youbike 2.0可使用靠卡和掃碼借還車，靠卡還車時，將車輛卡入車柱後，車輛版面會顯示「請帶走置物籃內物品」，隨後出現「還車成功請靠卡」，此時將電子票證置於感應區，靠卡後螢幕顯示「扣款金額」及「卡片餘額」才算還車成功。
國民黨議員詹為元接獲民眾陳情，等待系統運作時需要在車柱旁「罰站」約10秒，因此錯過綠燈，在大路口錯過時，甚至要再多等2至3分鐘，通勤時間被迫拉長，相當無奈，宣導提醒不該變成通勤族每天被迫承受的「時間成本」。
民進黨議員張文潔也收到陳情指出，車機螢幕不夠亮，歸還當下難以確認是否歸還成功，經了解車機採用偏光片轉換輝度值為150至350尼特，室外環境光照下易造成螢幕反光；有文獻指出就算手機輝度值約465尼特，仍看不清楚所顯示文字，應改善亮度並以簡訊告知民眾是否歸還成功。
民眾表示，因為難以確認是否歸還成功，隔日甚至會收到歸還失敗的簡訊，且後續才知道要下載應用程式，才會彈出歸還成功與否的通知。
交通局運管科長謝霖霆說明，YouBike 2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，可用掃碼借還車，款項由後台計算後直接從行動支付扣款，確認車輛卡進車柱成功還車後即可離開；另YouBike有補扣費用機制，民眾若已將車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。
交通局也回應，將針對字體大小及環境光適應性等面向精進設計，有關簡訊通知方式，考量即時性、現行數位服務趨勢及避免詐騙問題，將評估其可行性與必要性。
其他人也在看
Kia 小改款 Sportage 油電版追加入門成員！降低入手門檻挑戰六代 RAV4
Kia 主力休旅 Sportage 在 2024 年 11 月迎來小改款升級，帶來煥然一新的外型、內裝設計，且針對油電動力系統進行升級，近期原廠宣布在澳洲為小改款 Sportage Hybrid 油電版追加 S 入門車型，當地售價為 44,450 澳元，約台幣 98.5 萬元，降低入手門檻向新一代 RAV4 發起挑戰。值得一提的是，去年底有民眾目擊到小改款 Sportage 以輕偽裝方式在台灣進行道路測試，有望今年就會正式發表。
Toyota 貨卡化身豪華露營車！舒適套房帶著走 廚房冰箱與淋浴間全都有
鎖定日本豪華露營車市場的 Annex Camping Car 在 2026 日本露營車展（Japan Camping Car Show）發表 LIBERTY 52 旗艦露營車系的最新成員－LIBERTY 52RE i，透過重新設計車艙格局，打造出令人愉悅的居住空間，讓戶外生活變得更加豪華舒適，能以更輕鬆的方式享受車宿樂趣。LIBERTY 52RE i 當地售價為 1,577.1 萬日圓，約台幣 317 萬元。
2026年2月新車預告：Nissan X-Trail 小改款、賓士CLA 、Yamaha YZF-R7 大改款新春之際呼之欲出！
新年快樂！今年度的2月中適逢農曆春節假期，雖然較長的春節假期通常代表實體發表會將相對沉寂。但這並不代表這個月的汽機車市場毫無看頭。根據先前網友捕捉到的測試車身影，以及各品牌去年度法說會公布的引進時程，包括日系熱銷休旅、歐系次世代純電轎跑，乃至於重機市場最受關注的中量級跑車，都已蓄勢待發，說不定在農曆年前後都將為各位車迷帶來驚喜！
中天車享家/鴻華先進Foxtron BRIA怎選？七成訂單買Emerge 特殊功能一次看
中天車享家「朱朱哥來聊車」，這次為您帶來的是，國產電動車市場討論度極高的鴻華先進Foxtron Bria。究竟哪一個版本最受消費者青睞？答案出乎原廠預期，售價114萬9的中階版本Emerge，竟佔整體銷售七成以上，成為名符其實的主力車型。
北捷信義線東延段明起運轉測試1周 列車班表微調
台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天（7日）起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，若系統穩定性測試達標，目標今年第一季通車。捷運局提醒，列車每班次都會進入廣慈／奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案
迎接2026新年，MAZDA帶來全新氣象，希望每位車主的每一哩路都充滿笑容與活力。以「Smile Every Mile」為理念，台灣馬自達期許能陪伴消費者走過日常的每段移動旅程，從上班通勤到假日出遊都能自在駕馭。
宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
即時中心／張英傑、許雯絜報導今（6）日上午10時41分，宜蘭頭城路青雲路二段與青雲路二段165巷口發生聯結車與休旅車碰撞事故，119接獲民眾報案指出，現場有2名民眾受困，意識清楚，急需救援。消防單位立即派遣第３大隊及頭城、礁溪車組前往現場搶救。11時01分，現場指揮官回報，救災車組已抵達，現場共有4名傷者，其中9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，意識清楚，已送往陽大附醫治療；事故車輛駕駛與副駕駛仍在現場協助脫困，至11時40分許，一名女子從副駕駛座被救出。警方調查，當時一輛砂石車南下行經青雲路二段、二城國小前時，疑似不明原因失控，衝過分隔島撞入對向車道，迎面撞上北上休旅車，導致休旅車直接卡入砂石車底部，嚴重毀損。原文出處：快新聞／宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中 更多民視新聞報導帶狗狗如廁遭休旅車輾壓！44歲婦肋骨斷21根 醫搶命14天救回三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲
台鐵這52列區間車 將在117年完成座椅汰換
[NOWnews今日新聞]為提升乘車品質，台鐵啟動有「最美區間車」之稱的EMU900型區間車座椅汰換，目前已1列完成更換，規劃在117年全數完成52列座椅汰換，同時新車投入優化服務，新一代支線主力DR...
離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導高雄７號深夜發生一起離奇的死亡案件，一名男子不明原因倒臥在交流道匝道，造成三名駕駛閃避不及輾過，當場死亡。汽車駕駛說因為天色昏暗，沒注意有人躺在那裏，輾到後也驚嚇到。監視影像發現，男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，為什麼深夜會倒在匝道口遭輾斃，還要調查。兩台車前後輾過倒臥交流道的男子。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，汽車準備開上高速公路，好幾台都突然踩了剎車燈，其中一台車身晃動了一下，後面一台趕緊將方向盤往右邊打，但還是輾到異物。兩台車停了下來，下車後才發現，輾到的竟然是一名中年男子。駕駛說現場黑黑的，開過去不小心就撞到了，不知道怎麼會有人在這邊，驚嚇到。另一名駕駛也說沒有看到，看到時已經有閃了，但還是來不及，就撞到他的腳。監視器拍下，死者徒步橫跨中正路交流道東側便道。（圖／民視新聞）這地點在高雄中正交流道北上閘道口，深夜11點多，一名男子不名原因倒臥在閘道口前，除了畫面中的兩台汽車外，之前也被另一台汽車輾過，三名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。其中第一輛車還涉及肇逃。高市警福德所長洪銘聰說，第一台車的王姓駕駛肇事後駛離，處新台幣3千元以上，9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照不得再考領。監視器拍下，死者不顧路上車來車往，徒步橫跨交流道東側便道，身影就消失在內側車道陰影處。他身上沒有證件，警方從現場留下的郵件招領單，研判死者是一名高姓男子。死者曾經住在交流道週邊，這幾年又經常看到他在附近走動，但為什麼會突然突然橫跨交流道，又突然倒臥路中遭到輾斃，詳細原因警方還要調查。原文出處：高雄離奇車禍！ 男子突倒匝道 「遭3車輾」當場身亡1駕駛肇逃 更多民視新聞報導超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝高雄行人突倒臥匝道口「連續遭輾」首車駕駛逃逸遭逮
北捷信義線東延段2/7起運轉測試1週 列車班表微調
（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1週，列車每班次都會進入廣慈/奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
Kymco優格125塑身特仕版「9大升級」！光陽Yogurt Slim限時加碼優惠8千元
Kymco Yogurt 125在2024年8月1日登場，是當年光陽衝著SYM CLBCU而來的女用機車，不過在上市蜜月期過後，銷售表現差強人意，而在2025年全年賣出4,535輛，也與自家的Many LED 125的11,999輛有段落差。不過，去年11月能源署出現光陽送測Yogurt Slim之後，當時《地球黃金線》猜測會不會也是優格特仕車？如今，光陽機車於1月30日正式上市Yogurt Slim塑身特仕版，雖然掛名「特仕」兩字，但整體調整幅度幾乎可說是小改款的變動。
Volkswagen ID.4即將進行改款，傳出可能更名為「ID.Tiguan」
為了重新調整旗下電動車產品定位，走向「油電並存」的過渡階段，Volkswagen近年逐步修正電動車命名策略，不再讓ID系列電動車與燃油車完全切割，而是打算建立更直接的產品連結。例如去年於IAA慕尼黑車展亮相的ID. 2all概念車，已確定量產後將以ID.Polo之名登場；同場發表、對應T-Cross定位的電動小型休旅ID.Cross，也清楚說明未來ID電動車將不再僅以數字區分，而是回歸消費者熟悉的車系名稱。
嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣中埔鄉，7日清晨發生一起死亡車禍，一名25歲駕駛竟然酒駕又毒駕，開車追撞78歲機車騎士，這名騎士倒地後，當場失去呼吸心跳，不過肇事駕駛沒下車查看，反倒烙跑躲回家中，警方循線追查，短短幾小時內就抓到人，依肇事逃逸致死及公共危險罪送辦。汽車追撞機車騎士後，另一部經過的機車反應不及，又撞上倒地的機車，共造成2人受傷。（圖／翻攝畫面）機車騎士騎在道路上，突然被後方轎車猛力往前追撞，騎士連人帶車噴飛，發出巨大撞擊聲，路邊原本已經打烊的店家，老闆又拉開鐵門，衝出去查看。天黑昏暗，老闆拿手電筒照啊照，沒看到肇事汽車，卻發現被撞騎士痛苦倒在地上，立刻報案。救護車到場，被撞的78歲男騎士已經失去呼吸心跳，另外還有一名路過騎士，煞車不及，撞上倒地的機車，摔車受傷，救護人員趕緊將兩人送醫，只不過現場，沒看到肇事汽車，竟然肇逃。目擊民眾說：「他倒的地方在離摩托車2公尺，我119剛打完，另外一個阿伯騎摩托車，又從他的摩托車撞下去又碰一聲，突然變兩個受傷，那台車就肇逃了。」25歲汽車男駕駛竟然酒駕又毒駕，遭到法辦。（圖／翻攝畫面）車禍發生在嘉義縣中埔鄉，7號清晨4點多，汽車撞機車後肇逃，78歲騎士搶救不治，警方循線找到25歲汽車駕駛，酒測值0.27，誇張的是他不只酒駕，唾液快篩檢測，呈現第二級毒品陽性反應。嘉縣中埔分局三和派出所長沈琮閔：「警方將依涉嫌肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。」酒駕又毒駕，完全不顧他人性命，實在可惡，撞死人後，還敢心虛逃跑，終究難逃法網。原文出處：嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃 更多民視新聞報導弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
歐盟純電動車市占首超越油車 每5新車就有1純電車
歐盟電動車市場快速成長，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，去（2025）年12月純電動車（BEV）市占率首度超越純汽油車。為了達到零排放，歐盟原訂2035年起禁售新燃油車，但在德、義車商反對下，歐盟執委會去年12月調整政策，將2035年100%零排放目標放寬為90%。
通緝犯遇臨檢假意配合 再猛踩油門逃逸撞傷騎士
新北市 / 綜合報導 今(7)日上午，新北市樹林火車站前出現警匪追逐！員警發現可疑車輛，上前盤查，沒想到這駕駛先假意配合，接著踩油門直接開走，過程中還撞到一名停等紅燈的機車騎士。原來楊姓駕駛是名違反藥事法的通緝犯，目前警方調閱沿線監視器，全力追緝。街頭驚見警匪追逐！通緝犯假意配合又倒車逃逸，通緝犯拒檢「倒車撞機車」急逃警破窗手遭劃傷，通緝犯拒檢飆速逃逸目擊民眾直擊：超怕撞過來，保險桿斷狼狽逃！通緝犯遭盤查急駛離警追緝中。警方說：「往旁邊停一下。」警方示意違規車輛靠邊停，駕駛假意配合，卻直接往前開，員警馬上破窗，但駕駛油門踩了就跑，員警跳回車上急起直追，另個角度看到攔截圍捕當下，周圍民眾跟車輛，都不敢輕舉妄動。車內目擊民眾說：「砸車了，直接開槍了。」對向的駕駛嚇壞了，只見拒檢逃逸的白車呼嘯而過，後保險桿搖搖欲墜，車內目擊民眾陳小姐說：「那個白車衝出來的時候開得非常快，而且直接從我們旁邊，這樣咻過去，真的超怕它撞過來的。」目擊民眾VS.記者說：「追一台轎車追一追，兩個警察就來這邊了啦，(是有很大聲嗎)，我們在這邊是都有聽到啦。」警匪追逐就發生在，7日上午10點多新北市樹林區，開車的54歲楊姓男子有通緝在身，違規跨越雙黃線拒檢警方破窗，他倒車撞上後方機車加速離去，而附近有火車站市場也有派出所，所幸沒有再波及其他用路人，警方也持續追緝。新北警樹林分局樹林所副所長蘇孟承說：「倒車波及後方重型機車後，執勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸，過程中同仁遭玻璃劃傷。」楊姓通緝犯因違反藥事法，遭新北地檢署通緝，撞倒機車後往山佳方向逃逸，警方後續將過濾監視器，以車追人。 原始連結
【新車試駕影片】開篷享受！JCW變舒適了？2026 Mini Cabrio John Cooper Works
對於想要一台「有個性、有性能、又不那麼制式」的車主來說，Mini JCW Cabriolet 是市場上相當少見的存在。它不像傳統鋼砲只強調數據，也不只是單純享受敞篷氛圍，而是把性能設定、敞篷自由感與生活風格融合在一起。在日常通勤時，它依然保有 Mini 一貫的靈活與好上手特性；到了假日，打開敞篷、開上山路或海岸線，又能完整釋放 JCW 的駕駛樂趣。這樣的雙重性格，正是 JCW Cabriolet 最迷人的地方。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。