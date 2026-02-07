YouBike還車罰站10秒 上班族跳腳

有許多民眾陳情，騎乘YouBike 2.0靠卡還車時，須等系統宣導還車資訊，在車柱旁邊「罰站」10秒因此錯過綠燈，拉長通勤時間，且車機螢幕不夠亮，難確認是否歸還成功，盼當下能以簡訊告知還車狀態。（張珈瑄攝）

YouBike 2.0在台北市正式營運近5年，近期有民眾陳情，靠卡還車須等系統宣導還車資訊，在車柱旁「罰站」10秒因此錯過綠燈，拉長通勤時間，且車機螢幕不夠亮，在大太陽底下還車像在視力測驗，難確認是否歸還成功，盼當下能以簡訊告知還車狀態。北市交通局回應，若民眾趕時間，建議採用掃碼還車，將改善字體、亮度，同時評估以簡訊通知的可行性。

Youbike 2.0可使用靠卡和掃碼借還車，靠卡還車時，將車輛卡入車柱後，車輛版面會顯示「請帶走置物籃內物品」，隨後出現「還車成功請靠卡」，此時將電子票證置於感應區，靠卡後螢幕顯示「扣款金額」及「卡片餘額」才算還車成功。

國民黨議員詹為元接獲民眾陳情，等待系統運作時需要在車柱旁「罰站」約10秒，因此錯過綠燈，在大路口錯過時，甚至要再多等2至3分鐘，通勤時間被迫拉長，相當無奈，宣導提醒不該變成通勤族每天被迫承受的「時間成本」。

民進黨議員張文潔也收到陳情指出，車機螢幕不夠亮，歸還當下難以確認是否歸還成功，經了解車機採用偏光片轉換輝度值為150至350尼特，室外環境光照下易造成螢幕反光；有文獻指出就算手機輝度值約465尼特，仍看不清楚所顯示文字，應改善亮度並以簡訊告知民眾是否歸還成功。

民眾表示，因為難以確認是否歸還成功，隔日甚至會收到歸還失敗的簡訊，且後續才知道要下載應用程式，才會彈出歸還成功與否的通知。

交通局運管科長謝霖霆說明，YouBike 2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，可用掃碼借還車，款項由後台計算後直接從行動支付扣款，確認車輛卡進車柱成功還車後即可離開；另YouBike有補扣費用機制，民眾若已將車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。

交通局也回應，將針對字體大小及環境光適應性等面向精進設計，有關簡訊通知方式，考量即時性、現行數位服務趨勢及避免詐騙問題，將評估其可行性與必要性。