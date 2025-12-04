YouBike電輔車開放「敬老卡」免費騎30分鐘？ 北市：朝這方向研議（示意圖/本報資料照）

台北市YouBike於民國113年2月28日開始前30分鐘免費，2.0E電輔車則於同年8月30日上線。台北市議員陳炳甫4日在市政總質詢指出，應該鼓勵長者使用電輔車，可以用敬老卡來享前30分鐘免費使用，他強調，敬老卡的優惠不是交通政策，是一種尊重長者的態度和社會包容性的表象。台北市長蔣萬安承諾，1個月的時間內，會朝這個方向研議；交通局長謝銘鴻說，已經在朝這方面去想。

陳炳甫表示，2.0E電輔車的目的並不是要騎快，而是希望幫助長者或者長途騎乘、上山等民眾，不過為了避免大家都騎電輔車，所以電輔車沒有前30分鐘免費，但他認為應該鼓勵長者使用電輔車，可以用敬老卡來免費使用，這是社會福利，應該把經費編在北市社會局，而非編在交通局作為交通補貼。

台北市議員陳炳甫4日在市政總質詢指出，應該鼓勵長者使用YouBike2.0E電輔車，可以用敬老卡來享前30分鐘免費使用。台北市長蔣萬安承諾，1個月的時間內，會朝這個方向研議。（張珈瑄攝）

陳炳甫說，社會局回應他，是很好的方向，但因為屬於交通方向，所以要請交通局評估再行辦理；交通局則說，因為電輔車目前車輛數不足、使用率太高，所以暫不考慮提供長者免費使用。他說如果是這樣，那高鐵不應有敬老票，不能因為越受歡迎，就去考慮能不能享用，也不該成為否定社會福利的理由。

蔣萬安說，市府也很願意逐步讓長輩使用電輔車，會朝這個方向研議，1個月時間由社會局主責，讓長者騎乘電輔車在前30分鐘可以使用敬老卡免費；謝銘鴻也說，已經在朝這方面去想。

