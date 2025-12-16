YouBike騎錯地方列違規 最高罰1200元 還會被停權

YouBike是民眾短程通勤的重要交通工具，新北市交通局提醒，YouBike屬慢車類別，必須遵守道路交通規則，騎乘於一般人行道或騎樓，即屬違規，可依《道路交通管理處罰條例》處300元以上、1200元以下罰鍰，還可能被記點與停權；此外未禮讓行人、闖紅燈等行為也同樣算違規。

交通局指出，無論是YouBike 2.0腳踏車或2.0E電輔車，都屬於慢車類別，必須遵守道路交通規則，民眾僅能在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段騎乘，且需禮讓行人。

交通局說，若騎在一般人行道或行穿線，將依《道路交通管理處罰條例》第74條處300元至1200元罰鍰，強調自2024年7月起，北北桃3縣市已實施違規記點與停權制度，針對闖紅燈、逆向行駛、雙載、未禮讓行人、騎乘騎樓或一般人行道、邊騎車邊使用手機等行為累計記點，滿3點停權14天，滿7點停權1年。

交通局提醒，酒駕或毒駕騎YouBike也屬違法行為，若遭警方取締，除面臨刑事與行政處分外，會員帳號將被停權2年，全台YouBike均無法租借。

此外，為解決熱門站點借不到車或無法還車的問題，北北桃3縣市將於2026年1月1日起試辦「YouBike 2.0友愛接力」計畫，會員只要從無車場站借車或將車還至無位場站，即可獲5元電子騎乘券，每10分鐘最多可獲2次，騎乘券將於當日結算並隔日發送，可在App查詢並優先抵扣使用。

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康。

★《中時新聞網》提醒您：珍惜生命，請拒絕毒品誘惑。

