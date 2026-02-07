YouBike 2.0 還車要等10秒？北市交通局教2招「卡進去就走」

有民眾使用Youbike2.0還車，但覺得在還車流程太久，需要在車柱旁邊「罰站」，短短10秒卻可能錯過綠燈，拉長通勤時間。（張珈瑄攝）

Youbike2.0於民國110年上路，有民眾認為該系統還車時，需在車柱旁邊「罰站」等系統運作，並宣導還車資訊後，才能刷卡完成還車，短短10秒卻可能錯過綠燈，拉長通勤時間。北市交通局回應，YouBike2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，建議採用掃碼還車；另有補扣費用機制，車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。

北市Youbike2.0於110年5月正式營運，原有的1.0車輛已全部汰換，Youbike2.0可使用靠卡借車和掃碼借車；其中靠卡還車時，將車輛卡入車柱後，車輛版面會顯示「請帶走置物籃內物品」，隨後出現「還車成功請靠卡」，此時將電子票證置於感應區，靠卡後螢幕顯示「扣款金額」及「卡片餘額」，即還車成功。

廣告 廣告

北市交通局回應，YouBike2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，與長期連接台電、維持通訊開啟狀態的YouBike1.0系統不同。（張珈瑄攝）

國民黨台北市議員詹為元接獲民眾陳情，過去使用YouBike1.0還車時，幾乎可以立即刷卡不需要額外等待，但YouBike2.0還車得等待系統運作，很多時候就是差短短10秒，因此錯過綠燈，尤其在大路口，錯過要再多等2至3分鐘，通勤時間就這樣被拉長，真的很無奈；不過交通局指出，YouBike1.0與2.0在還車時都需要透過網路連線資料庫與悠遊卡伺服器，並非還車後就能立即刷卡。

詹為元說，YouBike1.0刷卡位置在車柱，本身也沒有空間可以播放宣導畫面，因此並不存在這段固定等待時間，廠商希望在還車流程中跑宣導資訊，目前宣導內容只有一句「請帶走置物籃內物品」，但即便如此，仍然固定跑了將近10秒，宣導提醒固然重要，但不該變成通勤族每天被迫承受的「時間成本」。

有網友表示，「這凸顯了台北市的生活就是分秒必爭」、「可以不刷卡，下次借時再刷補扣款」；洪姓民眾則認為，其實沒有差到那幾秒鐘，如果趕時間可以使用手機掃碼還車，將車輛卡進車柱後就算成功還車，

交通局運管科長謝霖霆說明，YouBike2.0系統與長期連接台電、維持通訊開啟狀態的YouBike1.0系統不同，採用無電輕樁車柱，以太陽能補充電力，為達到節能效果，當車機感應到民眾還車後才會開啟電力與通信傳輸資料與驗證，所以涵蓋開啟電力的作業時間。

謝霖霆表示，電力開啟後開始傳輸資料與驗證時，包含場站即時資訊回傳、車輛狀態監測以及雲端資料同步，確保每一次還車紀錄的正確性與使用者權益，此時車機螢幕同步顯示提醒文字，並非螢幕提醒文字顯示完才開始資料傳輸與驗證動作。

謝霖霆建議，若民眾趕時間，可採用掃碼借車方式，款項由後台計算後直接從行動支付扣款，確認車輛卡進車柱還車成功後即可離開；另YouBike有補扣費用機制，民眾若已將車輛卡入車柱即完成還車，相關費用將於下次租借時扣除。

更多中時新聞網報導

2000人陳情 促建台中港聯外道路

大S雕像揭幕 S媽哭喊「妳重生了」

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」