YouBike2.0友愛接力 1次搞定所有疑惑

YouBike2.0友愛接力計畫，林苑毓回覆所有疑惑。(記者李叔霖攝)

▲YouBike2.0友愛接力計畫，林苑毓回覆所有疑惑。(記者李叔霖攝)

微笑單車11日宣布，將於115年元旦至6月30日，北北桃推出YouBike2.0「友愛接力」試辦計畫，鼓勵民眾主動發揮友愛善意，從鄰近「無位」場站租借YouBike，以及YouBike還車至鄰近「無車」場站，完成之後就能得到騎乘券5元。行銷經理兼發言人林苑毓表示，民眾可能會問，何時會使用到騎乘券？

該趟次騎乘總額先扣除優惠後(比如定期票、騎乘補貼、敬老愛心、轉乘等)，仍需民眾自付款項時，即啟用騎乘券折抵機制，若是騎乘券不足全額抵扣，這時差額才由民眾支付。舉例來說，路人甲在台北市租借使用YouBike 2.0，總共40分鐘，費用10元(前30分鐘享補助)，若是路人甲YouBike帳號有一張5元友愛借車騎乘券，將先啟用騎乘券折抵5元，剩下5元再由路人甲支付。

廣告 廣告

其次，路人甲在台北市租借使用YouBike 2.0E，總共20分鐘，費用20元。若是路人甲YouBike帳號有兩張5元友愛借車騎乘券、兩張5元友愛還車騎乘券，本次租借可一次扣除這四張騎乘券。

林苑毓指出，民眾可能會問，參與活動限定哪一款YouBike車種嗎？這次活動僅限YouBike 2.0。(從滿站借出YouBike 2.0E，因為留下一個空位，比照YouBike 2.0 提供友愛借車騎乘券5元獎勵)。另外，民眾可能詢問，雖然有騎乘券，但還車時忘記靠卡扣款，也會使用騎乘券進行折抵嗎？

答案是會的，只要車輛確認歸還成功，系統當下自動計算扣款金額並使用騎乘券進行折抵，如仍需扣款才會扣除民眾應付款項；若是民眾忘記靠卡扣款，後續補扣金額，已是抵扣騎乘券後的金額。查詢YouBike站點的車輛或車位，可透過YouBike官方APP「站點地圖」及YouBike官方網站「站點資訊」。