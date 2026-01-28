「Young飛全球行動計畫」提案申請 總獎金最高80萬元

補銀草團隊-於澎湖里民中心教導長者製作紫雲膏

115年Young飛全球行動計畫提案申請EDM

天下茶航團隊-赴美國北卡羅來納大學分享臺灣茶文化與體驗活動

童心圓團隊-心情魔法屋課程模擬情境引導兒童覺察心情及感受

教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，鼓勵青年以永續發展目標（SDGs）為計畫主軸提出社會創新行動方案，從聚焦問題到落實行動，從國際聯結到在地實踐，提升國際視野及行動執行力。115年提案申請至3月13日（周五）中午12時止，獎勵金每隊總計最高新臺幣80萬元，邀請18至35歲對永續行動、社會創新及各項SDGs議題有興趣且符合資格的青年，把握機會踴躍提案。

青年署表示，Young飛全球行動計畫迄今已邁入第9年，累計培訓6,302位青年，遴選出180組團隊，聯結1,530個國際組織，除了於年度執行過程中給予各階段執行獎金，若獲選為績優團隊，還可於次年到海外聯結國際組織或執行後續在地行動，鼓勵團隊持續發揮社會影響力，更可往新創公司、社會企業或非營利組織邁進。

青年署指出，歷屆團隊結合計畫豐碩資源，累積國際交流與在地行動經驗，成長為能將理念化為行動且持續創造社會影響力的青年行動家。像是114年「童心圓」以社會情緒學習為基礎，設計一系列以故事、討論與創作為主軸的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達自己心情；「補銀草」透過趣味衛教活動走入社區，結合遊戲、體操與草藥手作，提升長者病識感與健康自我意識，並培育種子講師推廣健康觀念；「天下茶航」以青年行動連結臺灣小茶農與國際市場，運用文化體驗等方式開拓國際買家，讓高品質的臺灣茶被世界看見，提升茶農主體性與全球能見度。

青年署鼓勵青年踴躍提案申請，團隊須由3至6位青年組隊提案，申請簡章及更多計畫資訊請參閱Young飛全球行動計畫官方網站，或加入Young飛臉書粉絲團。