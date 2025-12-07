Young飛遴選7組績優團隊獲獎助 向國際前進

共4組團隊榮獲永續尖兵獎

共8組團隊榮獲夢想家實踐家獎

114年 Young飛全球行動計畫｜績優團隊徵選暨成果分享活動圓滿落幕

共有 7 組團隊獲選為本年度績優團隊

教育部青年發展署「114 年 Young飛全球行動計畫績優團隊徵選暨成果分享活動」於昨（6）日在政大公企中心登場，19 組 Young飛團隊從提案培訓、審查輔導、國際連結到在地行動，完整展示一整年的行動成果。經簡報審查後，遴選出 7 組績優團隊，每組可獲新臺幣 15 萬元獎金，並取得後續赴海外與國際組織連結，或持續執行在地議題，最高 50 萬元獎金之提案資格，協助深化青年社會創新與行動影響力，並支持其朝新創公司、社會企業或非營利組織發展。

廣告 廣告

青年署署長陳雪玉表示，Young飛全球行動計畫邁入第八年，累計培訓 6,302 位青年、遴選 180 組團隊，並聯結 1,530 個國際組織。今年青年更透過多元數位管道，與來自 50 個國家、208 個國際組織交流，將理念轉化為具體行動，在全國舉辦 96 場次實踐活動，影響 5,861 人次。部分團隊並受邀赴海外交流，或參與國際組織的線上活動。

本屆議題多元且具社會價值，績優團隊展現亮眼成果。其中，「海島星子」推廣暗空保育理念與實踐，建立黑暗中的療癒體驗，期望點亮東海岸永續旅遊，並促使臺灣加入國際暗空守護網絡；「童心圓」以社會情緒學習為基礎，設計由故事、討論與創作組成的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達情緒；「天下茶航」致力建立小茶農快速便利的國際銷售橋梁，提升茶農主體性與全球能見度；「樂。斯屬」關注東南亞僑外生在臺生活適應與培力，打造跨文化教育支持系統，協助其融入環境與穩定生活。此外，「聿聿小品」、「補銀草」及「繡無界」亦完成精彩行動方案，獲得高度肯定。

Young飛全球行動計畫提供專業培訓、業師輔導與獎勵金，鼓勵青年運用社會創新與設計思考方法，連結國際組織經驗並實踐在地行動，強化國際視野與執行力。青年署期盼更多青年投入 Young飛計畫，共同推動永續發展行動。更多資訊請參考計畫官方網站。