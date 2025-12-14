YOUNG POSSE來台賀曾敬驊拿金馬「盼有機會能再合作」 讚粉絲炒年糕「呵呷」

YOUNG POSSE擔任料理賽評審。林煒凱攝

南韓超人氣國民實力派女團YOUNG POSSE（영파씨），五位甜心女孩Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun，昨日12月13日（六）成功舉辦完首次台灣專場演唱會「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」後，超希望能跟粉絲有更多互動接觸，延續「寵粉制霸」傳統，今（14日）邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE 親自擔任最專業的評審！

YOUNG POSSE成功舉辦完首次台灣專場演唱會，全場熱度從開場一路沸騰到最後，五位成員以獨特風格與滿分舞台掌握力，帶給久候多時的TELEPOSSE難忘的震撼體驗。YOUNG POSSE還準備了獨一無二的驚喜，偷偷抽出時間苦練中文歌驚喜獻唱高爾宣OSN的〈Without You〉，受訪時，成員YEONJUNG說：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』旋律較緩慢還能負荷，但RAP部分就很難。」

YOUNG POSSE忙內Jieun。林煒凱攝

2025年YOUNG POSSE來台多次，不僅開演唱會，也曾到棒球場擔任開球與賽後表演嘉賓，能在球場的球迷們面前表演相當難忘。不過印象最深刻的就是前一晚演唱會粉絲們送給他們的驚喜影片，當時成員們看到影片全都哭了，對於TELEPOSSE充滿感激的心。今天的料理大賽上，粉絲們為了讓成員們留下深刻印象並獲得獎品，無不使出渾身解術，從料理食材、擺盤到料理理念，全都傾盡全力，擔任評審們的YOUNG POSSE也因此學習到了好吃的台語「呵呷」！

YOUNG POSSE成員Yeonjung（左）。林煒凱攝

至於聊到今天與粉絲做年糕，自認廚藝最好，同時包辦吃貨，成員一致公認的是JIANA，可愛的她靦腆說：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃的份量跟一般人一樣。」團員們平時嫌少下廚做料理，若硬要選一位廚藝最好的成員，Doeun表示，應該是Jiana廚藝最好，也最常下廚，謙虛表示最後一名是自己。

另外，曾敬驊曾出演YOUNG POSSE歌曲〈COLD〉MV，他今年憑藉電影《我家的事》在第62屆金馬獎上獲得最佳男配角獎，YOUNG POSSE之前也透過社群平台表達祝賀，今天成員們也再次恭喜他，並表示：「他得獎的時候，有透過SNS祝賀，以後也會多多關注他的作品，以後有機會的話，再度與他合作好像也很不錯。」

YOUNG POSSE成員Yeonjung（左起）、Jiana、Sunhye、Jieun、Doeun。林煒凱攝



