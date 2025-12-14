YOUNG POSSE收粉絲驚喜影片「哭成一團」 演唱高爾宣〈Without You〉嘆中文超難

YOUNG POSSE今擔任粉絲料理比賽評審。林煒凱攝

TELEPOSSE（官方粉絲名）連續嗨翻兩天！從首次登台站上新北耶誕城的驚艷開場，到以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名、並在TMA頒獎典禮上一舉拿下熱門潛力獎，韓國超人氣國民實力派女團YOUNG POSSE（영파씨），五位甜心女孩Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun，昨日12月13日（六）成功舉辦完首次台灣專場演唱會「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」後，超希望能跟粉絲有更多互動接觸，延續「寵粉制霸」傳統，今12月14日（日）邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE 親自擔任最專業的評審！

YOUNG POSSE成功舉辦完首次台灣專場「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」，全場熱度從開場一路沸騰到最後，五位成員以獨特風格與滿分舞台掌握力，帶給久候多時的TELEPOSSE難忘的震撼體驗。演唱會一開始，便以青春氣息滿溢的「POSSE UP！」與「MACARONI CHEESE」瞬間點燃所有粉絲情緒，接著帶來「FREESTYLE」、「ATE THAT」等多首在YouTube創下千萬點擊率的熱門歌曲，但最讓TELEPOSSE直呼「不虛此行」的，是YOUNG POSSE不僅完整重現五人五色的 SOLO 舞台外，Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun更準備了獨一無二的驚喜，偷偷抽出時間苦練中文歌，因此當人氣歌手高爾宣OSN家喻戶曉〈Without You〉音樂一下時，全場粉絲歡聲雷動，YOUNG POSSE用著標準的中文咬字，詮釋這首細膩情感的好歌，也讓粉絲不禁跟著打節拍並哼唱起來，直喊：「誠意滿分！太感動了！」。

YOUNG POSSE成員Doeun。林煒凱攝

2025年YOUNG POSSE來台多次，不僅開演唱會，也曾到棒球場擔任開球與賽後表演嘉賓，能在球場的球迷們面前表演相當難忘。不過印象最深刻的就是前一晚演唱會粉絲們送給他們的驚喜影片，當時成員們看到影片全都哭了，對於TELEPOSSE充滿感激的心。

受訪時，聊到演唱會上演唱高爾宣〈Without You〉這首歌，成員YEONJUNG說：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』旋律較緩慢還能負荷，但RAP部分就很難。」，至於聊到今天與粉絲做年糕，自認廚藝最好，同時包辦吃貨，成員一致公認的是JIANA，可愛的她靦腆說：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃的份量跟一般人一樣。」團員們平時嫌少下廚做料理，若硬要選一位廚藝最好的成員，Doeun表示，應該是Jiana廚藝最好，也最常下廚，謙虛表示最後一名是自己。最後YOUNG POSSE也預告2026年預計會推出兩首新歌，也請現場所有粉絲期待！

YOUNG POSSE成員Jiana。林煒凱攝

韓國女團史無前例、最強福利企劃，透過這場「辣炒年糕黑白大PK」，台上粉絲一展炒年糕廚藝，台下與YOUNG POSSE一起品嘗料理好滋味，讓TELEPOSSE與YOUNG POSSE親暱度直接昇華，感情「黏」到分不開，更可愛是，藉由「年」與「黏」的諧音，YOUNG POSSE也俏皮甜喊：「希望『年年』都能跟心愛的TELEPOSSE『黏黏』！」



