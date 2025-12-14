YOUNG POSSE炒年糕 甜喊年年黏黏粉絲

韓國女團YOUNG POSSE由Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun組成，13日甫舉辦完首次台灣專場演唱會，延續寵粉傳統，14日邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由YOUNG POSSE親自擔任最專業的美食評審。

14日活動現場，YOUNG POSSE先是分享這次演出的心得，他們為台灣粉絲獻唱高爾宣的經典曲〈Without You〉，用標準的中文咬字盡力詮釋這首情感細膩的歌曲，成員Yeonjung說：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』還可以挑戰，但RAP部分就難。」

接著來到粉絲年糕評選環節，被公認是廚藝最好、同時包辦吃貨擔當的成員Jiana，可愛靦腆說：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃得分量跟一般人一樣。」藉由這次下廚的福利企畫，粉絲與偶像有更多互動，親暱度直接昇華，YOUNG POSSE也俏皮甜喊希望「年年」都能跟心愛的粉絲「黏黏」。