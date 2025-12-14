YOUNG POSSE邀粉絲炫廚藝挑戰辣炒年糕

記者王丹荷／綜合報導

韓國女團YOUNG POSSE從首次登臺站上新北耶誕城的驚艷開場，到以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名、並在TMA頒獎典禮上一舉拿下熱門潛力獎，昨日舉辦完首次臺灣專場演唱會後，希望能跟粉絲有更多互動接觸的她們今（14）日邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE 親自擔任最專業的評審。

演唱會以青春氣息滿溢的〈POSSE UP！〉與〈MACARONI CHEESE〉點燃所有粉絲情緒，接著帶來〈FREESTYLE〉、〈ATE THAT〉等多首在YouTube創下千萬點擊率的熱門歌曲，5位成員Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun更準備了驚喜，抽出時間苦練中文歌，因此當高爾宣OSN家喻戶曉〈Without You〉音樂一下時，全場粉絲歡聲雷動，YOUNG POSSE用著標準的中文咬字詮釋，讓粉絲跟著打節拍並哼唱起來、直喊：「誠意滿分！太感動了！」

受訪時，聊到演唱〈Without You〉這首歌，成員YEONJUNG說：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』還可以挑戰，但RAP部分就難。」聊到與粉絲做年糕，自認廚藝最好，同時包辦吃貨，成員一致公認的是JIANA，她笑說：「我不知道我的極限能吃多少，但盡量吃的份量跟一般人一樣。」成員們看到演唱會上粉絲準備的驚喜應援影片都感動哭了，預告明年預計將推出2首新歌，也請現場所有粉絲期待。

女團YOUNG POSSE成員YEONJUNG（左起）、JIANA、SUNHYE、JIEUN與 DOEUN預告明年將推出新歌。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE希望跟粉絲有更多互動接觸。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）