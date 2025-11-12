Young & Rich無誤！IVE張員瑛豪擲137億買豪宅 霸氣全額付現

張員瑛以137億韓元現金購入首爾漢南洞的豪宅。翻攝IG@for_everyoung10、lucidhaus官網

韓國女團IVE人氣成員張員瑛今（12日）被爆出在首爾漢南洞的豪宅LUCID HAUS置產！據《韓國經濟TV》報導，張員瑛今年3月豪擲137億韓元（約新台幣3.2億元）買下約74坪的豪宅，已在上個月完成過戶，且是以無貸款、全現金交易，讓韓國網友驚嘆張員瑛的雄厚財力！

LUCID HAUS深受名人愛戴！金泰希婚前也住這

LUCID HAUS地理位置佳、隱密性高，金泰希婚前也在這買房。翻攝LUCID HAUS官網

報導指出，張員瑛購入的LUCID HAUS，是漢南洞豪宅區UN Village中數一數二的高級別墅，由於該社區僅15戶，除了地理位置絕佳，可同時眺望漢江與南山美景，還擁有24小時保全與獨立電梯，隱私性高，深受政商名流喜愛。

金泰希與Rain結婚前也是該社區的住戶，2012年曾以43億韓元（約1億元台幣）購入，等到她6年後脫手時，則是用64億韓元（約1.49億元台幣）售出，短短6年就靠房地產現賺21億韓元（約4912萬元台幣）差價，也顯見該社區的保值及增值的潛力。

張員瑛14歲出道！天生偶像人氣不墜

張員瑛是IVE人氣成員，知名度高的她也是廣告寵兒。翻攝IG@for_everyoung10

現年21歲的張員瑛，擁有「天生偶像」美稱，13歲就參加選秀節目《PRODUCE 48》脫穎而出，隨後以限定女團IZ*ONE的C位出道，該團解散後她則與安兪眞（安俞真）另組6人新團IVE再戰歌壇，2021年成軍後陸續唱響〈LOVE DIVE〉〈After Like〉〈I AM〉〈XOXZ〉等夯曲，人氣正夯。

張員瑛（右二）剛與IVE為全新世巡揭幕，已完成首爾場演出。翻攝IG@ivestarship

張員瑛下個月也將再度訪台，擔綱12月6日在高雄世運主場館舉行的「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）主持人，屆時將與李俊昊一同主持。

張員瑛買豪宅的新聞，今也火速衝上韓國娛樂新聞熱搜，網友驚嘆張員瑛3月拿現金買房時才20歲，大讚：「張員瑛是名副其實的Young & Rich！」、「全額付現…果然是大咖偶像」、「不愧是張員瑛。」

