你的虛擬老婆不再忘記你！優必達UbiOne賦予AI VTuber「記憶」

在2026台北國際電玩展活動中，日商優必達 (Ubitus)、精誠資訊與耐能智慧 (Kneron)分別從應用層、企業邏輯層與硬體算力層，勾勒出目前由「生成式AI」走向「行動式AI」的產業地圖。

▲目前AI發展已經不再只是死板的問答互動，而是藉由「生成式AI」走向「行動式AI」，形成更真實的互動體驗

優必達UbiOne：讓NPC擁有「靈魂」，而不是只會講話的讀稿機

「過去我們看虛擬偶像或遊戲NPC，最常遇到的問題就是『失憶』。你跟它聊了十分鐘，下次見面它又問你是誰」。優必達台灣商務總監許朝欽在分享中，一針見血地指出了目前AI角色的痛點。

優必達提出的UbiOne解決方案，正是為了解決這個問題而生。許朝欽強調，UbiOne不僅僅是一個接上LLM (大型語言模型)的「外皮」，它更像是一個完整的「AI虛擬人生成平台」，透過整合視覺 (Vision)、語音辨識 (ASR)與語音合成 (TTS)，使得以UbiOne打造AI角色具備以下三大核心能力：

• 長期記憶 (Long-term Memory)：AI能記住粉絲喜好、過往對話內容，對於經營VTuber角色相當重要，不僅能讓互動觀眾感覺被重視，進而產生情感連結，同時也能使遊戲內容讓玩家更具沉浸互動感受。

• 內在思維 (Inner OS)：這是讓AI擁有「靈魂」的關鍵。傳統Chatbot (聊天機器人)的設計是「你問我答」，但UbiOne角色在AI技術驅動下，會有自己的情緒判斷、時間觀念，甚至會主動開啟話題。例如在直播冷場時，AI會自己找梗接話聊天，或者在遊戲卡關時進行主動嘲諷或鼓勵玩家。

• 多模態互動：不只是打字，AI角色更能在3D空間中移動、做表情，甚至能「看」到直播間的禮物或遊戲畫面，並且做出即時反應。

▲優必達提出的UbiOne解決方案，不僅僅是一個接上LLM (大型語言模型)的「外皮」，它更像是一個完整的「AI虛擬人生成平台」，透過整合視覺 (Vision)、語音辨識 (ASR)與語音合成 (TTS)

許朝欽在現場展示的AI VTuber「Ubi醬」，不僅能連續直播24小時不累，還能根據觀眾的留言情緒改變語氣和動作。這意味未來的遊戲行銷或社群經營，將能透過這類 AI代理 (AI Agent)實現全天候的陪伴，大幅降低人力成本，同時創造出比真人更穩定的互動品質。

▲AI VTuber「Ubi醬」背後其實包含諸多AI技術應用

▲AI VTuber技術可延伸數位角色多種應用場景，例如作為展區、圖書館等地點的「接待人員」，或是搭配移動載具變成可自主改變位置的互動角色

▲利用AI VTuber技術將蔦屋書店創辦人增田宗昭化作數位角色，藉此成為可互動的互動角色

精誠資訊：從聊天機器人到代理，AI開始接管「數位勞動力」

如果說優必達是讓AI變得「好玩」，那麼精誠資訊協理林淦偉則點出AI代理在企業與遊戲營運端的「實用」價值。

林淦偉指出，現在正處於從生成式AI (生成內容)轉向代理AI (採取行動)的關鍵時刻。傳統的大型語言模型雖然能寫詩作畫，但往往缺乏與外部系統串接的能力，導致企業內部出現嚴重的「知識孤島」。

▲精誠資訊指出，散落在各處的資訊，實際上都能成為AI有用資訊

精誠資訊提出的解決方案，是將AI視為「數位員工」。透過RAG (檢索增強生成)技術與API串接，讓AI代理不再只是回答問題，而是能執行複雜的任務流程。例如在遊戲公司的客服場景中，AI不僅能安撫玩家情緒，還能直接查詢後台數據庫確認伺服器狀態，甚至自動開立維修單。

「未來的AI不只要懂知識，還要懂流程處理」。林淦偉強調，這種具備行動力的AI，將能把企業內散落在Wiki、Line對話紀錄或資深員工腦袋裡的隱性知識，轉化為可執行的標準作業程序 (SOP)，徹底改變遊戲開發與營運的效率。

▲將AI視為「數位員工」。透過RAG (檢索增強生成)技術與API串接，讓AI代理不再只是回答問題，而是能執行複雜的任務流程

耐能智慧：邊緣運算解決「延遲」與「隱私」硬傷

而要實現上述這種高互動、高智慧的AI代理，背後的算力成本與延遲問題則是巨大挑戰。這正是耐能智慧產品行銷助理副總裁陳宇春所強調的重點——邊緣運算 (Edge Computing)。

陳宇春分析，如果所有的AI推論都依賴雲端，不僅會面臨網路延遲 (Latency)導致遊戲體驗不佳 (例如你的AI隊友慢半拍才補血)，還會有高昂的Token成本與資料隱私風險。

▲耐能智慧強調藉由銜接地端運算，才能改善全數仰賴雲端運算可能產生的延遲或斷網問題，同時也能兼具執行效能與資料隱私安全平衡

耐能的NPU (神經網路處理器)技術，標榜可將AI算力下放到終端設備 (如PC、車載系統或AIoT裝置)。透過Hybrid AI (混合式AI)架構設計，讓簡單的即時推論運算可在本地端NPU執行，複雜的邏輯推論才上傳雲端執行，不僅能實現毫秒級的反應速度，還能確保玩家的對話數據不必全部上傳雲端，藉此兼顧隱私與效能平衡。

▲執行速度對於部分需要快速反應、正確依照隱私資料判斷的AI應用服務，地端運算將會變更重要

分析觀點：AI的下一站是「有溫度的協作」

綜合三位講者的觀點，筆者認為，從2024年之後的遊戲與科技產業，AI扮演角色已經發生不少改變。

從優必達的UbiOne可以看出，市場不再滿足於冷冰冰的對話機器人，而是渴望具備個性、記憶與主動性的虛擬夥伴。這與精誠資訊所提倡的「行動式AI」不謀而合——AI 必須能感知環境，並且主動採取行動。而耐能智慧的邊緣算力，則為這一切提供了落地的基礎架構。

未來的遊戲世界，NPC可能不再只是站在村口發任務的佈景板，而是能記得你上次受傷、會主動幫你規劃戰術，甚至在你下線後還會自己「生活」的AI代理。

