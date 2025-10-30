Youtbe遊戲類影片政策更嚴格！限制「轉蛋行為、暴力遊戲」11月17日上路且「溯及既往」

直到現在，Google 旗下的 Youtube 平台已經是全世界最主要的影音創作平台，許多遊戲創作者 Youtuber 也都會定期在 Youtube 上發布影片，獲取報酬。不過，近日 Youtube 針對遊戲類創作影片更新新政策，針對賭博類、暴力類等遊戲進行管制，因此各種有抽卡、轉蛋機制的遊戲，以及《GTA6》、《CS2》等射擊遊戲都將受到影響，Youtube 並表示，這次改動將「溯及既往」，在 11 月 17 日新政策上路後，就算是之前上傳，但在新政策下被判違規的影片都可能被刪除，不過除此之外沒有額外懲罰。

未來露出抽卡行為也會受到Youtube規範

根據日前 Youtube 針對遊戲類影片發布的新政策規範，主要更新圍繞在以下兩點：

1.線上賭博

維持目前禁止以各種方式連結、推廣、銷售金錢賭博網站的政策，不過將擴大定義賭博行為，除了金錢外，未來舉凡「具有貨幣價值的產品」，例如遊戲角色、造型、NFT 等都會踩線，不能誘導、引誘觀看者們前往任何具有實質或虛擬博弈性質的外部內容，並且就算只是提及、宣傳賭博服務，也必須加入年齡限制，不過目前在影片中露出遊戲內的賭博內容是否也違規仍不確定。但舉例而言，抽卡挑戰、抽卡人品考驗等相關遊戲創作影片未來都必須加入年齡限制，只限成人觀眾收看。

《真人快打》系列以血腥處決畫面而聞名(Credit:NetherRealm Studios)

2.暴力遊戲

在新的 Youtube 政策下，特別強調對於那些有拷問、酷刑，「對非戰鬥人員大規模暴力」的遊戲內容必須加上年齡限制，Youtube 將會根據內容持續時間、逼真程度等標準來評估是否加上年齡限制。而最直接影響的就是明年即將發售的《GTA6》，是否會因為 Youtube 針對遊戲暴力更進一步限縮的政策而讓創作者們受到影響，此外，格鬥遊戲《真人快打》、動作遊戲《忍者外傳》等以血腥、處決畫面為賣點的遊戲影片創作肯定也會受到衝擊，而到底會不會因為加上年齡限制就影響到觀看數，就要等新政策上路後才能看出來了。