YouTube停掉免費用戶「背景播放」功能：本就限付費會員用

YouTube近日傳出將針對免費用戶限制加速播放功能，最近還有民眾發現，透過特定瀏覽器也不能使用「背景播放」功能，疑有進一步「封鎖」措施。YouTube官方則指出，該功能本就是Premium會員專屬權益。

有網友發現免費用戶現在也不能使用YouTube的背景播放功能，官方也證實該功能本就只開放給付費會員使用。（示意圖／取自pexels）

據了解，先前有外媒報導指出，YouTube未來可能會將播放速度納入付費牆，也就是說，可能只有YouTube Premium會員可以調整影片播放速度，消息隨即引發外界關注。

不僅如此，Reddit等社群平台有網友指出，本來他們可以藉Samsung Internet、Microsoft Edge、Vivaldi或Brave等多款瀏覽器繞道使用YouTube的背景播放功能，但現在只要關掉螢幕或只是縮小畫面，影片聲音就馬上中斷。

對此，YouTube官方證實，系統機制已經更新，而這個背景播放的功能，原本就只限Premium會員使用，此次調整只是落實原有的設計規範。

