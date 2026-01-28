YouTube免費仔崩潰了！「1實用功能」恐要收費

生活中心／李明融報導

全球影音龍頭YouTube無論是在手機、平板或智慧電視上，只要有網路，使用者都能隨時觀看海量內容，從生活百科到專業程式代碼應有盡有，被譽為全球最強大的「免費學習平台」。然而，近日YouTube疑似為了增加Premium會員人數祭出新招，有國外網友爆料，平台正悄悄測試將「播放速度調整」功能改為付費專屬，消息一出隨即引發全球使用者強烈反彈。

YouTube影片，設定播放速度功能已經是許多使用者的生活日常。（圖／民視新聞網YouTube頻道）

播放速度要收費？網測：部分帳號被標註「Premium專屬」







根據《Android Authority》報導指出，有國外網友在社群平台爆料，有部分YouTube使用者在觀看影片時，帳號仍可以正常調整播放速度，像是調整到0.75倍、1.25倍、1.5倍以及2倍等不同的速度，但有另一部份使用者該功能被標示為「Premium專屬」，使用者需付費才能使用。有網友有2支YouTube帳號，兩種狀況都有遇到，如果YouTube認為調整後的成效良好，播放速度功能可能會成為永久性的Premium專屬福利。不少網友紛紛表達不滿，認為如果連這樣的功能都要被列入付費範圍，將會嚴重影響他們使用體驗與觀看影片的效率。

Google澄清YouTube經常做測試，並不是為了強迫使用者升級訂閱才限制使用者的功能。（示意圖／翻攝自pexels）





Google澄清：YouTube經常做測試 並非為了強迫使用者升級訂閱



不過《Android Authority》詢問Google後，Google表示普通YouTube用戶仍可使用最高2倍速的播放速度，但Premium用戶則可使用最高4倍速播放影片，Google補充說明，YouTube經常透過「A/B測試」來評估使用者的反應與數據表現，並以此作為功能推行的依據。官方強調，此次測試並非為了強迫使用者升級訂閱，而是為了優化付費會員的進階權益。

