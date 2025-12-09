YouTube公布年度熱門創作者榜單 胡瓜、羅時豐進榜！冠軍被「他」奪下
YouTube 今日（12/9）公布2025台灣「年度熱門創作者排行榜」與「年度熱門音樂影片排行榜」。網紅Andy與前女友家寧拆夥後，開啟個人頻道「Andy老師」，勇奪今年年度熱門創作者排行榜冠軍。由綜藝天王胡瓜經營的「下面一位」，以及資深藝人羅時豐的「大牛比較攬」頻道，各奪下年度第6、第9名席次。
YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，2025年對台灣YouTube社群而言，是內容規格躍升與世代對話的一年。從今年「年度熱門創作者」、「年度熱門音樂影片」榜單看到一股強勁的文化動能：創作者跳脫個人的舞台，透過更高規格的製作、更真實的跨世代交流，以及虛實整合的創意，重新定義什麼是「主流」。這些熱門內容不僅是數據的累積，更是台灣觀眾集體渴望與共鳴的縮影。
陳容歆指出，今年，創作者用多元的形式尋求新的突破，同時把截然不同的兩股趨勢發展到極致；一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現了YouTube台灣社群強大的包容力。
YouTube年度熱門創作者排行榜榜首「Andy老師」在頻道分享自己脆弱的一面；而「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」提供健康指引，加上「Ayu 速食」的美食療癒與「有感筆電 Daptoper」網路遊戲的熱血實況，反映台灣觀眾如何在快節奏生活中，從創作者身上找到「理解、放鬆、被看見」的需求，創作者也從觀眾、粉絲們身上獲得對等的支持與陪伴，建立真實的情感連結。同時，VTuber「鷗麥麥麥 Maii Ch」異軍突起，顯示這股陪伴感更延伸至虛擬世界，展現 YouTube 的包容力，讓每種聲音都能找到共鳴。
此外，「Ku's dream 酷的夢」推出的《中文怪物》系列影片，以實境秀的規格掀起討論熱潮，「The DoDo Men - 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上指標性的「MrBeast」持續入榜，展現了創作者不自我設限，勇於挑戰影音敘事邊界的野心，帶來驚人的跨圈效應。
另一方面，綜藝天王也在YouTube找到「數位新生」，胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」持續在 2025 年獲得更多觀眾，證明綜藝大哥的魅力依舊能跨越世代，用更真實、更貼近生活的視角與年輕世代對話，也讓 YouTube 成為世代共融的平台。
今年的熱門音樂影片榜單同樣呈現出「國際潮流」與「本土韌性」精彩的對話。Sony Animation 的動畫電影歌曲《Golden》和《Soda Pop》席捲榜單，結合了 K-Pop 的偶像文化與電影級動畫的規格，證明「視覺音樂」高沉浸的魅力已經成為吸引觀眾的關鍵。
另一方面，以今年再登高雄世運的BLACKPINK、JENNIE，還有接連在台北大巨蛋、台北小巨蛋開唱的 G-DRAGON 都上榜，顯示透過實體演唱會帶動熱潮的韓流，也讓更多人想要透過音樂影片參與。
然而，在全球化的浪潮中，「本土韌性」的聲音依然鏗鏘有力。前茄子蛋主唱黃奇斌的電影主題曲《若無你我欲去佗位》，Asiaboy 禁藥王和 Lizi 栗子的《義義初四》、頑童 MJ116 的《OGS》，都以濃厚的在地語言與情感擊中人心，讓台灣街頭、草根精神在YouTube上得以延續、進化，並觸及到更廣泛的觀眾。
回顧2025年，這兩份榜單證明YouTube不再只是娛樂平台，更是反映社群演變的文化載體。我們看到創作者展現豐富的創造力和驚人的執行力：他們既能在鏡頭前展現最真實的自我，也能駕馭引領話題的大製作，共同見證了台灣影音創作生態的成熟自信以及 YouTube 社群旺盛的生命力。
此外，甫推出的「YouTube Recap」是個人專屬時光機，幫使用者整理今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等多達12種不同的內容，甚至可以根據你的觀看紀錄分析你的「專屬觀看性格」，將年度回顧打造成更趣味、更容易分享給自己親朋好友的體驗。
更多太報報導
2025台灣快速竄升關鍵字出爐 普發現金、關稅被熱搜！還有2逝世藝人進榜
Google第七代TPU來勢洶洶！欲挑戰輝達霸主地位 ASIC、GPU主流爭奪戰再起
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 24
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 10
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 85
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 51
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 38
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄
桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 509
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 193
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 213
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1