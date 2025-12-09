YouTube公布年度熱門創作者榜單 胡瓜、羅時豐進榜！冠軍被「他」奪下

網紅Andy個人頻道「Andy老師」勇奪YouTube 2025年度熱門創作者冠軍，目前頻道訂閱數逾247萬。翻攝自YouTube Andy老師



YouTube 今日（12/9）公布2025台灣「年度熱門創作者排行榜」與「年度熱門音樂影片排行榜」。網紅Andy與前女友家寧拆夥後，開啟個人頻道「Andy老師」，勇奪今年年度熱門創作者排行榜冠軍。由綜藝天王胡瓜經營的「下面一位」，以及資深藝人羅時豐的「大牛比較攬」頻道，各奪下年度第6、第9名席次。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，2025年對台灣YouTube社群而言，是內容規格躍升與世代對話的一年。從今年「年度熱門創作者」、「年度熱門音樂影片」榜單看到一股強勁的文化動能：創作者跳脫個人的舞台，透過更高規格的製作、更真實的跨世代交流，以及虛實整合的創意，重新定義什麼是「主流」。這些熱門內容不僅是數據的累積，更是台灣觀眾集體渴望與共鳴的縮影。

陳容歆指出，今年，創作者用多元的形式尋求新的突破，同時把截然不同的兩股趨勢發展到極致；一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現了YouTube台灣社群強大的包容力。

YouTube年度熱門創作者排行榜榜首「Andy老師」在頻道分享自己脆弱的一面；而「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」提供健康指引，加上「Ayu 速食」的美食療癒與「有感筆電 Daptoper」網路遊戲的熱血實況，反映台灣觀眾如何在快節奏生活中，從創作者身上找到「理解、放鬆、被看見」的需求，創作者也從觀眾、粉絲們身上獲得對等的支持與陪伴，建立真實的情感連結。同時，VTuber「鷗麥麥麥 Maii Ch」異軍突起，顯示這股陪伴感更延伸至虛擬世界，展現 YouTube 的包容力，讓每種聲音都能找到共鳴。

此外，「Ku's dream 酷的夢」推出的《中文怪物》系列影片，以實境秀的規格掀起討論熱潮，「The DoDo Men - 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上指標性的「MrBeast」持續入榜，展現了創作者不自我設限，勇於挑戰影音敘事邊界的野心，帶來驚人的跨圈效應。

另一方面，綜藝天王也在YouTube找到「數位新生」，胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」持續在 2025 年獲得更多觀眾，證明綜藝大哥的魅力依舊能跨越世代，用更真實、更貼近生活的視角與年輕世代對話，也讓 YouTube 成為世代共融的平台。

YouTube年度熱門創作者排行榜

今年的熱門音樂影片榜單同樣呈現出「國際潮流」與「本土韌性」精彩的對話。Sony Animation 的動畫電影歌曲《Golden》和《Soda Pop》席捲榜單，結合了 K-Pop 的偶像文化與電影級動畫的規格，證明「視覺音樂」高沉浸的魅力已經成為吸引觀眾的關鍵。

另一方面，以今年再登高雄世運的BLACKPINK、JENNIE，還有接連在台北大巨蛋、台北小巨蛋開唱的 G-DRAGON 都上榜，顯示透過實體演唱會帶動熱潮的韓流，也讓更多人想要透過音樂影片參與。

然而，在全球化的浪潮中，「本土韌性」的聲音依然鏗鏘有力。前茄子蛋主唱黃奇斌的電影主題曲《若無你我欲去佗位》，Asiaboy 禁藥王和 Lizi 栗子的《義義初四》、頑童 MJ116 的《OGS》，都以濃厚的在地語言與情感擊中人心，讓台灣街頭、草根精神在YouTube上得以延續、進化，並觸及到更廣泛的觀眾。

YouTube年度熱門音樂影片排行榜

回顧2025年，這兩份榜單證明YouTube不再只是娛樂平台，更是反映社群演變的文化載體。我們看到創作者展現豐富的創造力和驚人的執行力：他們既能在鏡頭前展現最真實的自我，也能駕馭引領話題的大製作，共同見證了台灣影音創作生態的成熟自信以及 YouTube 社群旺盛的生命力。

此外，甫推出的「YouTube Recap」是個人專屬時光機，幫使用者整理今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等多達12種不同的內容，甚至可以根據你的觀看紀錄分析你的「專屬觀看性格」，將年度回顧打造成更趣味、更容易分享給自己親朋好友的體驗。

YouTube Recap推出個人化功能，讓使用者更方便回顧自己今年的觀看旅程。Google提供

