YouTube公布年度音樂影片排行榜！ K-POP、動畫神曲、本土街頭齊發

〔記者邱巧貞／台北報導〕YouTube今日公布2025年「台灣年度熱門音樂影片排行榜」，從K-POP天團、動畫電影神曲到台灣街頭嘻哈，本土與國際音樂勢力在2025年的YouTube榜單正面交鋒，反映串流世代的收聽偏好。

在國際作品部分，Sony Animation動畫電影《K-Pop Demon Hunters》的歌曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉雙雙上榜，結合K-POP偶像文化與電影級動畫視覺，成為吸引年輕世代的關鍵利器。

韓流勢力同樣強勢，BLACKPINK、JENNIE以及G-DRAGON音樂作品皆擠進年度榜單，也與 2025年多場大型實體演唱會熱潮形成互相拉抬效應，成功把舞台能量延伸至線上播放量。

在全球化浪潮下，本土音樂的聲音同樣鏗鏘有力，前茄子蛋主唱黃奇斌為電影《96分鐘》打造的主題曲〈若無你我欲去佗位〉，以濃烈台語情感打動大量觀眾；Asiaboy禁藥王與 Lizi 栗子的〈義義初四〉、以及頑童MJ116的〈OGS〉，則延續街頭嘻哈的世代吶喊，讓台灣草根文化持續在 YouTube 上發聲進化。

2025 年度熱門音樂影片排行榜：

1：〈看著我的眼睛說〉張遠×姚曉棠｜

2：〈Golden〉Sony Animation 動畫電影《KPop Demon Hunters》官方歌詞版

3：〈跳樓機(Jumping Machine)〉利比 LBI

4：〈若無你我欲去佗位〉 黃奇斌 電影《96分鐘》主題曲官方 MV

5：〈뛰어(JUMP)〉 BLACKPINK

6：〈Soda Pop〉 Sony Animation 動畫電影《KPop Demon Hunters》官方歌詞版

7：〈義義初四〉 Asiaboy 禁藥王 × Lizi 栗子

8：〈like JENNIE〉 JENNIE

9：〈OGS〉 頑童 MJ116

10：〈TOO BAD〉 G-DRAGON × Anderson .Paak

