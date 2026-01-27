YouTube出新招！加速看恐要付費才有 網友都怒了

相信不少朋友在瀏覽YouTube時，習慣開啟加速播放功能，如此一來可以避免影片過於冗長而浪費寶貴的時間。最近有消息指出，YouTube可能又有新的招數來增加Premium會員人數？有國外的網友爆料，YouTube近期正在悄悄地進行一項功能調整測試，那就是將原本所有使用者都可以自由使用的「播放速度調整」功能，變更為Premium訂閱用戶才能享有的專屬服務。這個消息一經傳出，立即引發了廣大使用者的強烈反彈與高度關注。

根據《Android Authority》以及許多國外媒體的報導，這次的測試是由多位Reddit的使用者所爆料出來的。部分使用者表示，他們的帳號仍然可以正常調整播放速度，像是調整到0.75倍、1.25倍、1.5倍以及2倍等不同的速度。然而，也有一部分使用者發現這個功能已經被標示為「Premium專屬」，也就是說必須要付費訂閱才能夠使用。

更有趣的是，即使是在同一台裝置上使用不同的帳號登入YouTube，系統也會根據使用者所屬的分組結果，顯示出完全不同的功能限制。據了解，播放速度調整功能一直以來都被認為是YouTube最實用且基本的功能之一。無論是想要快速觀看講座和冗長的內容，或是想要減慢速度來仔細分析影片的細節，對於大多數的使用者來說，調整播放速度已經成為他們日常的使用習慣。

有外媒分析指出，YouTube這樣的做法，不僅是為了強化Premium服務的差異化誘因，更有可能與他們的廣告策略有關聯。由於播放速度會直接影響使用者實際接觸廣告的時間長短，如果能夠限制免費用戶的播放速度，那麼YouTube平台就有機會在提升付費會員數的同時，也能夠確保廣告的曝光時數，進而兼顧雙重的收益。另外，也有專家指出，這顯示這項測試是屬於伺服器端的控制，並不是由個人的裝置所設定的。

針對這樣的說法，許多的網友紛紛在社群平台上表達他們的不滿，並且表示如果這項功能真的被劃入付費的範圍，將會嚴重影響他們的使用體驗與觀影的效率。YouTube過去也曾採用過類似的策略來進行功能測試，包括限制4K畫質的觀看，以及推出高位元率的1080p Premium版本等等。目前官方尚未針對播放速度測試發表任何公開的聲明，但過去的經驗顯示，YouTube經常會透過A/B測試來評估使用者的反應和數據表現，然後再決定是否要全面地推行這項功能，因此最終的測試結果以及市場的反應，仍然有待後續的觀察。

