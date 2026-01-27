YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了

科技中心／施郁韻報導

近期傳出YouTube又有新招，測試把「播放速度」納入付費功能。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。

據《Android Authority》報導，國外論壇Reddit使用者爆料，YouTube進行一項測試，將用戶分為兩組。A組仍可正常使用播放速度功能，像是調整為0.5倍、0.75倍、1.25倍、1.5倍以及2倍等不同的速度，不過被分到B組的用戶，發現調整播放速度的選項被鎖住，要升級成Premium才能使用。

該名網友提到，由於自己擁有兩個帳號，剛好被分到不同測試組，才意外發現有此差異。網友研判若YouTube判定這項實驗成效良好，「播放速度」恐會成為Premium的專屬功能之一。

「播放速度」功能是YouTube所有用戶都能免費使用，成為最受歡迎的功能之一，不過可能將走入歷史。《Android Authority》向Google詢問相關消息，尚未獲得回應。



