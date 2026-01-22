YouTube宣布全面圍剿AI垃圾內容 1類型將列最嚴重違規

生成式AI快速普及，正重塑影音內容生態，也讓全球最大影音平台YouTube承受前所未有的壓力。（示意圖／翻攝自pixabay）





生成式AI快速普及，正重塑影音內容生態，也讓全球最大影音平台YouTube承受前所未有的壓力。YouTube執行長尼爾・莫漢（Neal Mohan）於21日發布2026年度公開信，明確將「打擊低品質AI生成內容」與「防堵深度偽造影像」列為平台最優先任務，並直言這將攸關YouTube生態系的長期信任基礎。

YouTube執行長尼爾・莫漢（Neal Mohan）日前發布2026年度公開信，並接受訪談說明其背後思考。他表示，這封年度公開信的傳統已持續近九年，目的是向整個平台生態系保持高度透明，讓創作者、觀眾與合作夥伴清楚了解YouTube對未來一年的策略重點與趨勢判斷。

在公開信中，莫漢將「創作者」定位為新一代的明星與製作公司。他指出，無論是大型體育賽事、頒獎典禮，或音樂新作發布，觀眾來到YouTube，都是為了掌握文化正在發生的瞬間，而近年來，創作者已逐漸站上文化舞台的中心。他強調，許多創作者已建立屬於自己的工作室，甚至打造媲美好萊塢規模的製作場景，並在全球累積龐大粉絲群。YouTube的角色，正是協助他們拓展事業版圖、放大影響力。莫漢也表示，對2026年創作者將帶來的內容感到高度期待。

談到內容形式的演進，莫漢指出，YouTube提供創作者極大的創作空間，涵蓋長影片、短影音、直播與音樂等多元類型。其中Shorts仍是成長最快的產品之一，目前每日觀看次數已達2000億次，2026年將持續加大投資。

在「加速並守護創意」的主題下，莫漢指出，AI是YouTube未來發展的關鍵技術，但其定位始終是「放大人類創意，而非取代創作者」。目前AI已廣泛應用於Shorts與YouTube Create等工具。2024年12月，平均每天已有超過100萬名創作者使用YouTube的AI創作功能。未來創作者可透過個人肖像製作Shorts，甚至僅憑文字指令生成遊戲內容。

不過莫漢在指出，AI降低了創作門檻，卻也讓大量重複、空洞、以數量換取曝光的內容迅速蔓延，模糊了真實與合成內容的界線。這類被稱為「AI Slop」的影片，不僅影響使用者體驗，也對廣告主與原創創作者造成實質衝擊。作為高度仰賴演算法推薦的使用者生成內容平台，YouTube正面臨與Meta、TikTok類似的結構性挑戰。當AI影片產出速度遠超人類審核能力，內容品質控管成為平台是否能持續成長的核心問題。

面對AI帶來的風險，莫漢坦言，創作者肖像遭濫用與真假難辨的內容，已成為平台必須正視的問題。YouTube已延續Content ID的精神，投資臉孔與聲音的相似性辨識技術，協助權利人掌控自身形象的使用。莫漢坦言，YouTube已站在「必須出手」的時間點。未來一年，平台將全面升級既有的反垃圾內容與反誘導點擊系統，強化對低品質、高重複性AI影片的辨識能力，並在推薦機制中降低其曝光權重。

在新政策架構下，YouTube對AI生成內容劃出清楚紅線。創作者必須明確揭露影片是否經過AI生成或修改，特別是涉及人物形象、新聞事件或擬真敘事時，若刻意隱匿標示，將構成違規。對於具誤導性或可能造成實際傷害的「有害合成媒體」，YouTube採取零容忍態度。只要確認涉及深度偽造並違反平台規範，影片將不經警告程序直接移除。

同時YouTube也擴大「相似性偵測」技術的應用範圍。該系統原本用於音樂版權辨識，如今已延伸至人臉與聲音比對，協助數百萬名合作夥伴計畫創作者，防範未經授權的AI冒用、假代言與侵權行為。

儘管強力整頓內容農場，YouTube並未否定AI在創作端的價值。莫漢重申，平台對AI的定位始終是「輔助工具，而非創作者的替代品」。截至2025年底，平均每天已有超過100萬個頻道使用YouTube提供的AI創作功能，顯示AI已深度融入內容製作流程。未來發展重點將聚焦於Shorts短影音，包含以文字指令生成視覺元素、AI配樂，以及更高互動性的影音形式，以因應短影音市場的激烈競爭。

莫漢也在公開信中揭露最新營運數據，試圖穩定創作者與投資人信心。自2021年以來，YouTube已向創作者、藝術家與媒體公司支付超過1000億美元分潤。外部研調機構估算，若將YouTube視為獨立公司，其潛在市值約介於4750億至5500億美元之間，規模已遠超多數傳統媒體集團，甚至逼近迪士尼市值的兩倍。在AI浪潮全面席捲之際，YouTube正試圖在創新與秩序之間取得平衡，2026年也將成為平台內容治理方向的關鍵一年。

