YouTube年度回顧上線！個人專屬分析圖卡全面公開

【記者趙筱文／台北報導】YouTube今年首次推出年度回顧功能，台灣用戶現已能直接查看個人專屬的2025 Recap，包括最常追的頻道、深入研究的主題與一年間觀看習慣的變化，完整呈現使用者的影音足跡。

YouTube表示，今年是平台第一次推出年度回顧，會依據使用者的實際觀看紀錄生成個人化圖卡，包含興趣主題、追蹤最多的頻道、今年中途突然迷上的新領域，甚至還會分析觀看品味的變化曲線。不只影片內容，音樂類型、年度最常循環的歌曲也會整合在回顧中，讓用戶能一次掌握跨類型的內容偏好。

目前台灣已全面開放用戶查看，只要在電腦或手機App登入自己的YouTube帳號，點擊個人中心，就能在置頂位置看到「你的2025 Recap出爐了」。點進去後，用戶即可查看系統整理出的個人化大數據，包括今年追最多的頻道、最常觀看的主題分類等。

這次的年度回顧可產生最多12張限時動態式圖卡，系統會透過觀看行為歸類出類似「無畏挑戰家」、「社交大師」、「小太陽」、「奇遇追尋者」等觀看性格，也會記錄今年的重要轉折點，如開始鑽研某項新興趣的時間點。所有圖卡都能一鍵分享到社群平台，讓使用者展現自己的年度影音樣貌。

YouTube Recap台灣用戶現已可搶先查看。如果想知道今年花最多時間追什麼內容、又是哪些創作者陪伴自己度過一年，只要打開App即可立即查看專屬回顧。

在電腦或手機App登入YouTube帳號→點擊右下角個人中心→上方有「熱騰騰！你的2025 Recap出爐了」。

點入後，系統會自動生成包含興趣主題、最愛頻道、觀看曲線與個性分類等最多12張圖卡，用戶可隨時按下載進行保存或分享至社群。

