YouTube年度營收破600億美元！力壓Netflix穩居串流霸主，「這功能」成為獲利主力

Google母公司Alphabet在財報會議中，罕見揭開一個「覆蓋20年」的謎底：旗下影音串流平台YouTube，2025年創造超過600億美元（約新台幣1兆8954億元）的驚人營收。這不僅是自2006年、該平台併入谷歌旗下以來，首度單獨公開年度營收數據，這個規模更遠超串流最大對手之一Netflix的450億美元（約新台幣1.42兆元）。

​BBC引述Midia Research的調查數據，發現全球超過70%的消費者，每週至少會使用一次YouTube，每天都使用的比例更超過50%。然而，這個趨勢看在分析師Hanna Kahlert眼中，卻一點都不覺得訝異，因為她認為，對於「數位原住民」而言，也就是出生在串流影音蓬勃發展時代的人們，YouTube早已具備如同當年電視那樣的地位。

廣告 廣告

Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）近期出席美國參議院聽證會時，也直言承認，「如今的YouTube就等同電視！」而且，這一觀點也即將獲得實證，因為YouTube已宣布、將從2029年起由他們負責轉播奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards），這也標誌著傳統與新世代內容的界線已徹底模糊。

雙引擎驅動：3.25億訂閱與Shorts狂潮

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在財報中特別強調，2025是「夢幻的一個年份」，因為YouTube Premium訂閱制，帶動Google消費者服務的付費會員人數一舉衝破3.25億。

2025年2月9日。一名婦女走過寫著Google的巨型螢幕。（AP）

此外，該平台對標TikTok所推出的短影音功能Shorts，其日均觀看次數，如今已突破2000億次，成為YouTube收入與成長影響力的重要引擎。為了強制轉化用戶訂閱，YouTube最近開始實施「僅限Premium用戶」，支援行動裝置背景播放的措施，外加推出更多平價版訂閱方案，希望能吸引更多人付費訂閱。

AI帶來變數：創作者的生存危機

儘管公司業績斐然，但平台與創作者之間，卻正因人工智慧（AI）崛起，而愈發加劇彼此的矛盾。就連擁有多達4.66億追蹤、全球最知名的創作者MrBeast都會擔心，Google如今正大力推廣的AI摘要（AI Overviews）功能，會減少用戶點擊觀看原始影片的動力，進而導致他們的流量與廣告收益下滑。

2025年2月24日。Netflix共同創辦人薩蘭多斯（Ted Sarandos）出席電影《電幻國度》首映會。（AP）

歐盟已於去年12月展開調查，檢視「AI摘要」功能對創作者和網路出版業者的影響。對此，Google也做出承諾，將尋找一條能為內容所有者提供更多選擇權的雙贏路徑。

此外，雖然長時間以來，串流平台兩大品牌YouTube與Netflix，大多數用戶會認為，前者以使用者生成內容為主，與網飛的原創內容不同，但隨著生態不斷快速演變，分析師認為、兩者在競爭上的界線正在模糊。Netflix近期也開始積極與熱門YouTuber簽約合作，試圖提升平台內容吸引力。

更多風傳媒報導

