YouTube推年度回顧功能 熱門創作者榜Andy老師奪冠

（中央社記者吳家豪台北9日電）Google旗下影音平台YouTube今天宣布推出全新的「YouTube Recap」個人化功能，幫用戶整理出今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等12種不同內容，還可以根據觀看紀錄分析「專屬觀看性格」。

YouTube同時公布台灣的年度熱門排行榜，熱門創作者由「Andy老師」奪冠，熱門音樂影片榜首為「看著我的眼睛說」。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆在官方部落格發文表示，今年創作者用多元的形式尋求新的突破，把截然不同的兩股趨勢發展到極致；一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始的真誠情感，展現YouTube台灣社群強大的包容力。

在年度熱門創作者排行榜方面，榜首「Andy老師」分享自己脆弱的一面；第2名「Ku's dream酷的夢」推出「中文怪物」系列影片，以實境秀規格掀起討論熱潮；第3名則是影片常有破億次觀看的「MrBeast」。

年度熱門音樂影片排行榜方面，第1名為歌手張遠與姚曉棠合唱歌曲「看著我的眼睛說」，其次是Sony Animation的動畫電影歌曲「Golden」，第3名為網路歌手LBI利比的歌曲「跳樓機」。（編輯：潘羿菁）1141209