YouTube推穩定幣收款！ 攜手PayPal 加速布局加密支付

【緯來新聞網】全球最大線上影音平台 YouTube 宣布更新支付政策，允許美國地區創作者以 PayPal 發行的美元穩定幣 PYUSD 領取收益。此舉被視為大型科技公司從觀望走向實際採用加密支付的重要里程碑，也可能成為穩定幣邁向主流應用的關鍵轉折。

此次合作採取高度謹慎的「分層架構」。PayPal 加密業務負責人 May Zabaneh 透露，YouTube 僅向 PayPal 發出傳統美元付款指令，後端由 PayPal 負責將美元兌換為 PYUSD 並發放至創作者錢包，使 YouTube 無需直接接觸或持有加密資產，結算、託管與合規風險全數由金融科技夥伴承擔。這種模式也為其他大型企業提供了可複製的低風險路徑。



YouTube 的布局凸顯過去一年大型科技公司對穩定幣的關注明顯升溫。隨著美國總統川普簽署《GENIUS Act》，為美元穩定幣確立監管框架，正式承認其支付地位，讓這類資產在主流金融圈與矽谷再度成為焦點，熱度快速回溫。



這項合作同時反映全球支付入口的競爭升溫。PayPal、Stripe、Cash App 及日本 Sony 銀行紛紛布局穩定幣，創作者經濟成為首波競逐戰場。IMF 肯定穩定幣在跨境支付上的效率優勢，不過仍警示脫鉤風險、貨幣替代與監管套利等隱憂，呼籲全球強化協調、建立一致的標準，讓相關技術的發展能真正發揮正面影響。目前 YouTube 的 PYUSD 收款僅限美國，能否走向全球，仍取決於各國監管協調與風險控管的進展。

