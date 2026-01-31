YouTube正式封鎖「1功能」VIP才能用 下一個目標驚傳是「它」

YouTube證實已封殺免費用戶可「繞道」使用背景播放功能。（示意圖：shutterstock／達志）

YouTube近年來動作頻頻，為了封殺擋廣告程式外多次更新，如今傳出將封殺免費用戶使用「背景播放」功能，引發關注。近日YouTube也證實，已針對相關功能進行限制，僅有付費的「VIP會員」能夠使用，但強調該功能本就是為了付費會員設計，而下一個限制對象恐是「加速播放功能」。

近兩個月來，各大社群、論壇如推特、Reddit上都出現網友發文，表示原先能「繞道」透過背景播放YouTube的功能突然失效，且不限於Google Chorme瀏覽器，包括Microsoft Edge、Samsung Internet、Vivaldi或Brave等多款瀏覽器皆失效，只要一縮小視窗就會跳出「Media Ongoing Activity」通知，播放控制也直接消失，因此不少網友認為並非BUG，而是YouTube動手封鎖繞道手段。

對此外媒《Android Authority》報導，YouTube官方向他們證實了這項改動，官方強調，此功能原本就是為了Premium會員所設，只是過去出現漏洞，導致不少免費帳號可以「不小心」使用到，如今更新機制後，已確保免費帳號無法使用。

但更值得關切的，則是傳出YouTube即將針對「播放速度」，如0.75倍、1.25倍播放功能進行改動，同樣改為僅有Premium付費會員才能使用，引爆網友反彈，認為播放速度屬於基本功能，若連這都要改成付費使用未免太過離譜。對此YouTube官方目前未做出回應。

