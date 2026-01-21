YouTube特效字幕無預警消失引VTuber等社群恐慌，官方澄清回「只是暫時的」

有不少喜愛觀看日本 VTuber 或 MV 的觀眾發現，YouTube 上許多精心製作的「特效字幕」突然無預警憑空消失，掀起社群一片譁然。這些受影響的字幕大多採用 SRV3（或稱 YTT） 格式，與一般單調的 CC 字幕不同，它支援更改字體顏色、透明度、陰影，甚至能實現如同 KTV 般的動態歌詞和雙語對照等特出效果。這項功能長期以來深受 hololive、彩虹社等 VTuber 團體的喜愛，更被廣泛運用在 MV 與節目中以提升觀影體驗。

hololive 官方小劇場也因此修改了最新的字幕。（圖源：YouTube@hololive）

而這波字幕突然消失的災情，不只是導致新影片無法上傳該格式字幕，就連過去已經上傳的舊影片，其特效字幕也遭到系統強制刪除，讓許多創作者與粉絲感到錯愕與憤怒。社群在 X（推特）與 Reddit 上發聲，擔心 YouTube 將全面封殺客製化字幕，迫使創作者只能使用官方功能陽春、體驗大打折扣的原生字幕工具。甚至有開發者建議大家盡快備份 .srv3 字幕檔，避免心血結晶付諸流水。

但這場風波也在 1 月 21 日迎來轉機，YouTube 官方團隊透過社群 X 帳號正式回應，澄清這並不是永久性的功能刪除。官方解釋，暫時停用並移除 SRV3 / YTT 字幕檔是因為該格式在最近導致了部分使用者的「影片播放錯誤」，為了修復技術問題才不得不採取此措施。雖然目前還沒有給出確切的恢復時間表，但確認「特效字幕全刪」只是暫時性的手段，也讓擔心觀影樂趣從此消失的粉絲們鬆了一口氣。