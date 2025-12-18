Youtube獲得奧斯卡頒獎典禮全球直播權

(德國之聲中文網）美國電影藝術與科學學院在洛杉磯宣布與YouTube已達成一項為期5年的協議，YouTube將從2029年的第101屆奧斯卡頒獎典禮開始，擁有奧斯卡頒獎典禮的實況轉播全球轉播權，截至2033年。

除了奧斯卡頒獎典禮之外，其他活動，比如理事會獎（Honorary Oscars at the Governors Awards)和學生奧斯卡獎(Student Academy Awards)的榮譽獎頒獎典禮，也將在YouTube上播出。這項交易涉及的資金尚未披露。

美國電影藝術與科學學院希望此舉吸引全球更廣泛的觀眾。該學院執行主任克萊默（Bill Kramer）和院長泰勒（Lynette Howell Taylor）在一份聲明中表示，他們是一個國際性機構，希望有盡可能多的全球觀眾參與。

在美國，奧斯卡頒獎典禮的收視率近年來不斷下降：2016年，美國有近3500萬觀眾觀看了頒獎典禮，而今年卻只有大約2000萬觀眾。

YouTube在全球擁有超過20億用戶，是目前最大的視頻平台。有評論認為，這一龐大的用戶群體很可能在談判轉播權的過程中，發揮了決定性作用。此外，年輕人觀看傳統電視的時間越來越少，這也是原因之一。

自20世紀70年代以來，奧斯卡金像獎頒獎典禮一直由美國廣播公司ABC播出。該電視台擁有獨家轉播權，2028年第100屆奧斯卡頒獎典禮過後，這一歷史也將終結。

明年，奧斯卡提名名單將於1月22日公布。第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮定於2026年3月15日舉行。

（德新社）

