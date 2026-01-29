YouTube結盟蝦皮購物 影片無縫導購免跳出

全新網路購物模式崛起，除了看直播下單外，收看YouTube影片也能買到YouTuber使用的同款商品。YouTube今(29)日與蝦皮購物聯盟合作，正式啟用「YouTube Shopping功能」，創作者在上傳影片時可設定購物連結，觀眾若發現喜歡的產品，不用跳出就能在子母畫面中開啟蝦皮購物連結，目前已有超過10萬種商品上架。

YouTube傳播範圍無遠弗屆，根據Google內部統計，去(2025)年YouTube在台灣觸及逾1,800萬位成年觀眾，平均每天觀看時間115分鐘，高達90%的觀眾認同YouTube是最值得信賴的影音平台，並有79%認為收看YouTube影片能提升購物決策信心，同時有80%的Z世代年輕人購物時會受到YouTuber影響。說明影音創作者對觀眾的消費行為有極大影響，甚至成為消費者決定下單的關鍵角色。

目前YouTuber的「流量變現」模式仍停留在「業配」，必須花時間試用商品、與品牌商洽談分潤；觀眾看到創作者推薦商品後，想要下單必須點選指定連結、跳出影片，不只會中斷影片觀賞體驗，頻繁地跳出、進入APP還可能讓購物衝動下滑，實際成交的筆數並不多。

為讓更多創作者獲得導購分潤，並專注於內容創作上，YouTube與蝦皮購物策略結盟，自即日起啟用「YouTube Shopping」新服務。創作者不用耗費心力與品牌商接洽，只要在上傳影片時，將自己身上穿的衣服、手中的咖啡、常用的生活小物標上蝦皮連結，消費者就能在收看影片時透過子母畫面連結到蝦皮賣場，下單成功就能讓創作者拿到分潤，同時協助蝦皮上的中小型賣家曝光。

YouTube表示，去(2025)年11月中旬試行新服務，有60個頻道參與，短短42天內即促成約9,000筆訂單成交。像是「夢幻廚房在我家」週營收成長率破200%，「宜峯Chris」的聯盟計畫收益更達到傳統廣告收益的5倍，月營收大增80%。即日起只要頻道訂閱數超過5,000人，且非音樂、藝人、兒童專屬頻道即可加入新服務，蝦皮的合作商品數也達到10萬種以上，預期合作賣家與商品將愈來愈多。

