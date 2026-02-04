YouTube結盟蝦皮！42天內促成9000張訂單 「看影片」怎麼成為購物新起點？

YouTube與蝦皮購物近日正式宣布在台灣展開聯盟合作，觀眾在觀看影片、Shorts或直播時，就能直接點選商品、即時購買，實現真正的「所見即所得」，影音內容正在重塑人們的購物習慣，這不僅是一場平台合作，更是內容電商生態的一次轉折。

據YouTube數據顯示，2025年6月全球約有45億次搜尋與購物相關；自2024年YouTube Shopping在台上線以來，創作者已在超過6萬支影片中標記商品。Kantar調查指出，高達81%台灣觀眾認為YouTube創作者內容幫助他們發現並研究商品。YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，「我們相信影音的力量不只帶來娛樂與知識，更能啟發行動。」

影音與購物如何融合成「不中斷體驗」？

在這場聯盟中，YouTube觀眾無須離開影片，即可在畫面下方開啟「子母畫面」瀏覽蝦皮商品，達成無縫購物體驗；創作者只需在YouTube Studio中簡單標記即可完成導購設定，而帶有購物貼圖的Shorts點擊率更比傳統購物按鈕高出40%。

YouTube指出，全球觀看購物相關影片的時數已突破350億小時，而台灣成年觀眾平均每日觀看時間高達115分鐘。在2025年11月19日至12月31日短短42天試行時，就有超過60個頻道促成近9,000筆交易，顯示「邊看邊買」的行為正成為新常態。

為什麼創作者會是內容電商的關鍵推手？

YouTube Shopping聯盟計畫不只是工具，而是一個讓創作者將熱情轉化為被動收入的生態系。以創作者「宜峯Chris」為例，其試行期間的收益是傳統廣告的5倍，占總收入超過7成，月營收成長率高達80%。「末羊子」與「夢幻廚房在我家」也分別在導購收益與點擊成效上創下亮眼表現。

這些案例顯示，觀眾的信任是內容電商的核心資產。當推薦不再是廣告，而是出於真實體驗與共感，創作者的影響力就能成為品牌的轉換力。

對賣家而言，內容電商能帶來什麼新機會？

蝦皮購物總經理李毓晨指出，「我們的目標是降低中小賣家的行銷門檻，讓內容的影響力轉化為銷售成果。」據蝦皮觀察，64%的用戶上網是為了觀看影音內容，80%的消費者會根據影音資訊決策，而台灣Gen Z消費者中，更有8成受 KOL影響而下單。

對賣家而言，這樣的趨勢代表行銷邏輯的轉變：從單向廣告轉向以信任為基礎的內容推薦。賣家可透過蝦皮平台與超過15萬名創作者連結，不必自組行銷團隊，也能借助真實開箱與體驗分享提升轉換率與客單價。

「信任」如何成為新的商業通貨？

在這次合作中，蝦皮為創作者提供最高達13.5%的分潤比例，還能與賣家額外分潤疊加，使創作者從一次性業配收入進化為長期被動收益，這樣的雙重分潤機制，不僅提升創作者帶單誘因，也為賣家創造持續曝光的內容資產。

從試行階段的數據來看，台灣市場已展現強勁潛能：42天促成約9,000筆訂單，創作者與中小賣家的結合正逐漸成熟。YouTube與蝦皮這次的結盟，不只是功能升級，而是將「信任」納入商業的一次實驗。

