YouTube與蝦皮購物開啟台灣「無縫購物」 看影片同時可購物

YouTube 與蝦皮購物今天宣布在台推出全新聯盟合作，讓觀眾在觀看影片的同時即可點擊商品、完成購買，實現無縫購物體驗。

YouTube 已經從影音觀看平台，發展成全球購物櫥窗：光是 2025 年 6 月，全球就有高達 45 億次的購物相關搜尋在站上發生。而在台灣，自 2024 年啟動 YouTube Shopping 功能以來，創作者已累積標記了超過 6 萬支影片；根據 Kantar 的調查顯示，高達 81%的台灣受訪觀眾認同 YouTube創作者內容能幫助他們在購物的過程中發現、研究產品。

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，始終相信影音的力量不只能帶來娛樂與知識，更能啟發行動；因此今天要進一步宣布一個重要的里程碑：除了現有的品牌自主標記功能外，YouTube Shopping 聯盟計畫正式與蝦皮購物（Shopee）在台灣啟動，讓不具備自有品牌的創作者也能合 YouTube的社群信任度與蝦皮購物完善的電商後勤體系，降低觀眾「從靈感到行動」之間的摩擦，讓真實熱情能更輕鬆地轉化為被動收入，更為台灣的創作者、中小企業與消費者，打造了一個互通、共榮的數位消費生態圈。

過去一年，YouTube全球觀看購物相關影片的總時數已超過 350億小時；而在台灣，YouTube 是超過 1800 萬成年觀眾獲取資訊的首選平台，平均每日觀看時間長達 115分鐘。數據顯示，高達 79%的台灣觀眾認為 YouTube幫助他們做出更具信心的購物決定。

透過與蝦皮購物的深度整合，YouTube要打破「看」與「買」的界線，讓觀眾不需要在資訊欄尋找商品：

●無中斷觀影體驗： 觀眾在觀看影片、Shorts 或直播時，只需點擊購物按鈕，即可在「子母畫面」瀏覽蝦皮購物的商品並下單，完全不需跳出影片。

●精準產品標記： 創作者只需在 YouTube Studio 簡單點擊，即可標記蝦皮購物上的商品。

●Shorts 的導購潛力： 數據顯示，帶有購物貼圖的 Shorts 點擊率比單純購物按鈕高出 40% 以上。

YouTube Shopping 聯盟計畫已在美國、韓國、東南亞與印度取得亮眼成效；而台灣擁有極其成熟的數位生態與蓬勃的創作者能量，在去年 11 月 19 至 12 月 31 日間的試行階段就已經展現亮眼的潛力：台灣活躍試用 Shopping 聯盟計畫的 60 多個頻道，在僅僅 42 天之內就促成了大約 9000 筆成功的交易訂單。

YouTube Shopping 不僅是消費工具，更是創作者將真實熱情轉化為多元收入的機會。以創作者 「宜峯 Chris」 為例，在計畫試行期間的表現十分亮眼，計畫收益規模不僅是傳統廣告收益的 5 倍，更佔其總估計收入的 75% 以上，且月營收成長率高達 80%。

不同類型的頻道也顯現出該計畫的實質效益。例如 「末羊子」的聯盟計畫收益已佔其頻道總估計收入的 60%，且其分潤收益是傳統觀影頁面廣告收益的 2.5 倍。

此外，專業烹飪頻道 「夢幻廚房在我家」 在試行期間的週營收成長率亦突破 200%，並創造了超過 6000 次的產品點擊。這些案例共同證明了 YouTube Shopping 聯盟計畫能有效縮短「內容」與「交易」的距離，協助台灣創作者建立更具韌性且高效的商業模式。

YouTube Shopping 聯盟計畫目前只開放給符合資格且紀錄良好的創作者；另外，所有標記商品皆需同時符合 Google 與蝦皮購物的政策規範，確保觀眾能「放心看、安心買」。

