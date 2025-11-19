YouTube訂閱破百萬！ 李多慧感動流淚：感謝讓我實現這一切的台灣朋友們

台北市 / 林彥廷 綜合報導

南韓人氣啦啦隊成員李多慧在台擁有高人氣，也時常在社群中分享生活大小事、與粉絲們互動，今（19）日凌晨她發文分享YouTube頻道訂閱人數破百萬的感動與喜悅，讓不少網友紛紛留言祝賀。

李多慧表示，從來沒想過人生會有這麼一天，來到台灣之後，人生就像一部戲劇一樣，真的很感謝讓她實現這一切的台灣朋友們，「我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」

李多慧說，「你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。我會更努力學習、提升自己的內容品質，請大家多多期待我 YouTube 的進步。」

不少網友紛紛留言表示，「神串留名，多慧對台灣的愛大家看在眼裡」、「恭喜多慧公主新成就達成，妳的努力大家都有看到！」、「謝謝多慧來台灣，謝謝妳喜歡台灣 」、「恭喜多慧百萬訂閱」、「還記得那個時候妳還沒來台灣 還在韓國時候訂閱才3萬 不知不覺已經來到100萬 真的是很努力的人 多慧繼續加油」。

