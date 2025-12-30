YouTube進度條成新迷因！hololive成員遭「紅鼻子」借位變小丑

社群迷因總是會在各種意外下誕生。最近社群 X（推特）上掀起一股新的惡搞風潮，網友 アリ Ari 無意間發現 YouTube 播放器的紅色進度條圓點，假如剛好暫停在特定位置，會與影片中 VTuber 人物的臉部重疊。他因此分享了一張 hololive EN 成員 Takanashi Kiara 的截圖，畫面中進度條的紅色圓點不偏不倚的落在她的鼻尖上，像是戴上了小丑的紅鼻子，沒想到這張圖馬上爆紅，更引來本尊回應。

hololive 出現新的小丑鼻子迷因。（圖源：@TakanashiKiara／@OozoraSubaru／hololive官方 編輯合成）

這篇貼文在短時間內獲得了 80 多萬觀看，當事的 Kiara 本人都注意到了，她幽默w的在貼文下方回應：「看來你創造了一個新的迷因」。這句回應如同官方認證，進一步點燃了粉絲們的創作熱情，大家開始瘋狂尋找適合的暫停時機，讓各個 VTuber 戴上這顆滑稽的紅鼻子。

隨後這股風潮迅速擴散到整個 hololive 圈，由於小丑的玩梗本身就非常豐富，所以像是 Bijou、Bae、大空昴…等。甚至粉絲們不只是把紅點對準鼻子，還發揮創意將其放在嘴巴或其他部位，製造出各種相當糟糕的效果。網路上也湧現了大量「小丑鼻子」相關的二創作品。