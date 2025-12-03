YouTube遵法卻喊不安全 澳洲青少年社媒禁令引爭議
（中央社雪梨3日綜合外電報導）谷歌（Google）旗下影音串流平台YouTube今天向數百萬澳洲用戶及內容創作者發布一項「令人失望的更新」，表示將配合全球首創澳洲青少年社群媒體禁令，數天內將鎖定16歲以下用戶，使其無法登入個人帳戶。
YouTube同時抨擊澳洲這項禁令，稱「倉促」且不切實際。
這項決定結束了這家網路巨擘與澳洲政府之間的僵局。澳洲政府一開始曾以YouTube具教育用途為由，將其排除在年齡限制之外，然而現在Google表示正尋求法律建議，評估被納入限制後的應對方式。
澳洲政府7月調整政策，表示年輕用戶必須避免受到「掠食性演算法」的影響，從12月10日起，禁止16歲以下用戶使用多個全球最受歡迎的社群媒體平台和網站，包括臉書（Facebook）、Instagram、TikTok及YouTube。
YouTube公共政策經理羅德（Rachel Lord）聲明指出：「更重要的是，這項法規無法實現讓兒童上網更安全的承諾，事實上會讓澳洲兒童在YouTube上變得更加不安全…我們已聽到家長和教育工作者聲音，他們對此同樣感到憂慮。」
羅德表示，這項「倉促的法規忽略了我們平台的運作模式，以及澳洲年輕人實際的使用情形」。
羅德說：「在YouTube，我們相信應該保護兒童在數位世界裡安全，而不是將他們排除於數位世界之外。」
YouTube表示，將為相關帳戶進行備份，可於用戶年滿16歲時重新啟用。（編譯：徐睿承）1141203
