Youtube頻道壹加壹創作者illy測AMH驚覺「庫存告急」首公開凍卵過程：打針不可怕，最怕錯過黃金凍卵年齡
現代女性在職場與家庭間多重切換，常因忙碌忽略身體警訊。人氣創作者「一粒 Illy」近期首度公開其在華育生殖醫學婦產科診所的凍卵日記。現年 35 歲的她，一年前接受AMH檢測後驚覺數值僅 2.47，低於同年齡平均水準。一粒坦言，「凍卵是替未來的自己先留一個選擇、買一份保險」，也後悔沒有更早完成這件事。
35歲凍卵還來得及嗎？徐明義教授強調：30歲前應測AMH
被譽為「AMH 凍卵之父」的徐明義院長指出，女性卵子數量是「遞減法人生」，35 歲後，庫存與品質會像雪崩式下滑。即便像一粒Illy一樣，總是以如同22歲的活力與凍齡外表出現在大眾面前，但我們仍需溫柔地提醒自己：「外表的狀態」並不等同於「卵巢的年齡」。為了讓現代女性追求自我的路上更無後顧之憂，徐明義教授特別總結現代女性最容易忽略的 3 大婦科痛點，幫助妳更了解自己的身體節奏：
「外表凍齡」的誤解：許多人保養得宜，卻不知卵巢老化往往無症狀，AMH 數值才是真實「存款」。
嚴重經痛的警訊：這可能是「子宮內膜異位症」的徵兆，慢性發炎會攻擊精卵，導致不孕。
環境毒素的隱形傷害：生活中常見的塑化劑、指甲油或染髮劑，都可能加速卵巢功能下降。
徐明義教授強調，生殖醫學理念應從「治療不孕」轉向「預防不孕」。他建議 25 歲以上女性應定期進行AMH 檢測，掌握自身凍卵年齡的黃金期。
華育生殖中心透過專業技術，緩解女性的凍卵焦慮
針對現代女性對手術與失敗的恐懼，華育導入「台積電等級」的高規格標準實驗室。一粒在日記中真實紀錄了療程感受，雖然第二週體力明顯下降、腹部有肌肉拉扯的痠痛感，但還都在可接受範圍，也為自己的生育計劃買下了保障。華育讓求診者安心的專業優勢包括：
歐盟認證 RI-Witness™ 系統：以晶片追蹤每一顆卵子的身分，確保精卵身分零失誤。
一站式醫療服務：手術室與實驗室僅隔牆，用無菌傳遞箱相是連來極小化卵子曝露時間，確保品質。
AI 智能選胚技術：透過 24 小時縮時攝影觀測，由專業胚胎師選出發育潛力最強的胚胎。
職場女性也可以輕鬆利用「預防醫學」與「節稅優惠」規劃未來
在職場高壓環境下，凍卵被視為與年齡脫鉤、拿回人生發球權的方式。一粒感性結尾：「很慶幸做了這個決定，只後悔沒有再早一點。」為了讓年輕女性更有動力採取行動，華育提供多項實質支持：
合法節稅：華育為全台少數獲財政部核定，相關醫療收據可依法列舉扣除節稅，減輕財務負擔。
精準數據管理：透過 AMHer APP 協助紀錄 AMH 變化，讓生育規劃更有科學依據。
預防性凍卵概念：在 35 歲前鎖住最年輕的卵子品質，為職涯衝刺買一份安心保單。
透過徐明義教授的權威把關與前瞻規劃，每位女性都能在追求夢想的同時，為未來的自己預留一個不後悔的選項。
想獲得更多生育資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
