YouTube首推年度回顧 總結年度頻道、觀看習慣及人格類型

2025年來到最後一個月，不少串流媒體都推出年度回顧，讓用戶回顧今年聽過的音樂，而 YouTube 首度推出 「YouTube Recap」，展示用戶的「年度頻道」、「年度興趣」，甚至是觀看習慣如何演變，或用戶屬於哪種觀看者人格類型。

YouTube 表示，用戶可以在首頁或「個人中心」的分頁中找到自己的 Recap，手機與桌機皆可查看。YouTube Recap 會依據你的觀看紀錄，獨特地呈現今年探索的興趣、深度鑽研的內容和精彩時刻。將會看到最多 12 張相片卡展示你的「年度頻道」、「年度興趣」，甚至是觀看習慣如何演變，或屬於哪種觀看者人格類型。

YouTube 提到，如果你今年聽了很多音樂， Recap 也會出現年度「最常聽的藝人與歌曲」，還能深入查看音樂類型、Podcast，甚至是你在 YouTube Music App 上的「國際音樂收聽」概況。

YouTube 說，在深入研究大家如何使用 YouTube 後，我們看到的不只是數據，更看到了不同的「觀看者人格」——從「冒險者」、「技能養成者」到「創意靈魂」等更多不同類型。而其中最常見的人格，是 陽光者（Sunshiner）、好奇探索者（Wonder Seeker）、以及 連結者（Connector）；而 思考者（Philosopher） 和 追夢者（Dreamer） 則是最稀有的類型。準備好來一場記憶之旅了嗎？快到 Recap 回顧你的年度興趣、發現與時刻吧！也別忘了儲存並分享你的回憶給朋友！

