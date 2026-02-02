你也曾經用手機瀏覽器打開 YouTube，關掉螢幕繼續聽音樂嗎？那最近應該多少有察覺到不對勁吧！以前被當成公開秘密的「網頁版背景播放」，最近陸續不能用了，也讓不少人開始注意到，YouTube 對免費使用的方法，似乎正在慢慢收緊

YouTube 不能關螢幕聽音樂？免費仔看過來！

（圖片來源：YouTube)

背景播放突然失效，很多人都是用到一半才發現

在打擊廣告攔截器之後，YouTube 又有新調整，過去不少用戶會透過 Samsung Internet、Firefox、Edge 等第三方瀏覽器開啟 YouTube 網頁版，避開官方 App 的限制，關螢幕聽音樂、背景播放，但近期開始，只要畫面一縮小，或手機螢幕一關，聲音就會立刻中斷，再也回不到以前那樣，放著還能繼續播

（圖片來源：YouTube)

不只是沒聲音，連播放器都被直接收走

根據《Android Authority》報導，這波狀況在 Reddit 與各大論壇上引起不少討論，有些使用者發現，在播放被停止前，通知列會短暫跳出一則寫著「MediaOngoingActivity」的提示，接著整個媒體控制列就消失，播放也被系統強制中斷～這樣的情況看起來已經不是單純瀏覽器出問題，而是系統直接判定你不具備背景播放資格，甚至連 iOS 平台的 Safari 使用者，也提出幾乎一樣的疑惑

（圖片來源：YouTube)

官方回應很明確，這本來就是 Premium 的功能

針對這些回報，Google 發言人也向《Android Authority》證實，YouTube 的確進行更新，目的是修補漏洞，確保非 Premium 用戶無法再使用背景播放功能，官方說法指出，背景播放一直以來都是 YouTube Premium 的專屬權益，過去部分非付費用戶能在特定行動瀏覽器上使用，只是平台體驗不一致，也就是說，想要背景播放功能，請升級 Premium 功能，快拿出你的魔法小卡啦

（圖片來源：YouTube)

這其實不是第一次！

事實上，這並不是 YouTube 第一次針對免費使用方式出手，早在去年，官方就曾限制使用廣告攔截器的帳號，導致影片載入速度變慢，甚至無法播放，隨著這次背景播放漏洞被修補，YouTube Premium 所提供的無廣告、背景播放、離線下載，以及 YouTube Music 等權益，也變得更加清楚，透過第三方工具取得這些功能的空間，正在一點一點變少

（圖片來源：YouTube)

小結

YouTube 封殺網頁版背景播放，看起來只是一項功能調整，但對不少使用者來說，更像是一個提醒，當平台更嚴格管控使用方式，你會選擇妥協、付費，還是選擇乾脆不使用？這沒有一定的答案，但嘻嘻觀察下來，這樣的情況，不只發生在 YouTube 上，其他平台也會出現這種狀況～

