YouTube 執行長：2026 年將加強管理「 AI 垃圾內容」與深度偽造影片

火報記者 陳銳/報導

YouTube 執行長近日表示，隨著人工智慧生成內容快速增加，平台在 2026 年的重點工作之一，將是降低低品質 AI 內容的擴散，並加強對深度偽造影片的管理。

YouTube在本週發布的年度公開信中作出上述說明，人工智慧技術的普及，讓使用者愈來愈難分辨內容的真實性，特別是深度偽造影像，已成為平台治理的重要挑戰。

YouTube 將要求創作者揭露 AI 使用情況，並加強標示與移除違規的合成內容。圖:istockphoto

近年來，Google 持續投資人工智慧相關基礎建設，並將 AI 功能導入多項產品，作為全球最大的影音分享平台之一，YouTube 也面臨 AI 生成影片數量大幅成長的情況，部分內容因品質不高或高度重複，被外界稱為「AI 垃圾內容」，在多個社群平台上引發關注。

莫漢表示，YouTube 將持續優化既有系統，這些系統過去已被用於打擊垃圾內容與誤導性標題，未來也將用來減少低品質 AI 影片的曝光，他指出，平台將要求創作者揭露是否使用人工智慧生成或修改內容，並對違反規範的合成媒體進行移除。

在具體措施方面，YouTube 將明確標示由人工智慧生成的影片，並持續強化對深度偽造內容的偵測，去年 12 月，YouTube 已宣布擴大「肖像偵測」功能，可辨識未經當事人同意使用其臉部影像製作的影片，該功能正逐步開放給合作夥伴計畫中的創作者使用。

YouTube 也持續在 Shorts 短影音服務中導入人工智慧相關功能，與 TikTok 及 Instagram Reels 競爭。莫漢表示，創作者可透過文字提示製作短片內容，並嘗試遊戲或音樂等不同形式的創作。

在商業布局方面，YouTube 近年持續擴充創作者的變現方式，包括購物功能、品牌合作，以及粉絲贊助與虛擬禮物等。莫漢指出，部分大型創作者已投入更高規格的製作資源，拓展內容型態。

此外，莫漢表示，強化對兒童與青少年的保護，也是 YouTube 的長期目標之一。公司計畫在今年內，讓家長更容易建立兒童帳戶，並簡化不同帳戶之間的切換流程。