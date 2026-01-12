YouTube 搜尋篩選器翻新：熱門程度排序上線 設計更精簡

YouTube 悄悄推出搜尋功能改版，這次調整幅度從搜尋、分類方式到排序邏輯都重新設計。官方希望讓使用者在找影片時更直覺，不管是想快速滑短影音，還是想認真找長篇內容，都能多一點效率。不過，新設計上線的同時，也代表要跟部分熟悉的功能正式說再見了！

YouTube 調整搜尋篩選機制 內容探索更直覺了！

Shorts 終於有專屬搜尋

這次更新的亮點之一就是 Shorts 正式擁有專屬篩選器。使用者現在可以直接選擇只顯示 Shorts 或只看一般長影片，不用在搜尋結果裡一邊滑短片、一邊跳過長片，找內容的節奏明顯順很多

同時影片長度的分類也重新調整改成 3 分鐘以下、3 到 20 分鐘，以及 20 分鐘以上，讓人一眼就能判斷接下來要花多少時間看影片

YouTube 調整搜尋篩選機制 內容探索更直覺了！

排序邏輯改變

YouTube 同步也調整了搜尋優先順序的方式，將原本的「依觀看次數」改為「熱門程度」。新的排序不只參考點擊數，還會納入觀看時間與搜尋關鍵字的相關性，希望把真正有被看完、對主題有幫助的影片推到前面。這樣的改動，某種程度上也讓內容品質與實際互動，比單純的流量數字更重要

YouTube 調整搜尋篩選機制 內容探索更直覺了！

老用戶最不習慣的地方

不過這次改版較具爭議的地方，還是多個老用戶熟悉的搜尋選項被移除。包含「最近一小時上傳」以及「依上傳時間排序」都不復存在，往後只能用今天、本週、本月等時間範圍來篩選。對習慣第一時間追新影片的人來說，搜尋最新內容變得沒那麼直覺，也難怪網友反應兩極

YouTube 調整搜尋篩選機制 內容探索更直覺了！

小結

整體來看，YouTube 這次搜尋改版，明顯更偏向「系統幫你挑內容」，至於這樣的改變是加分還是扣分，恐怕還得交給獺友們之後體會了，目前改版尚未針對所有用戶開放，想要新版篩選器的人要再耐心等一下囉！

（新聞來源： google ）

