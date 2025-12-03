YouTube 被抱怨廣告變長！至少 20 秒起跳 觀眾怒噴：逼人買 Premium？

（記者張芸瑄／綜合報導）許多人每天都會打開 YouTube 追影片，但近期卻有用戶反映，自己原本願意乖乖看廣告支持創作者，沒想到開啟影片後，開頭廣告竟默默播放超過 20 秒仍無法跳過，細看才驚覺整段廣告長達 45 秒，瞬間讓人氣炸直呼「耐心被逼到極限」。該名網友乾脆安裝外掛擋廣告，忍不住感嘆：「用戶的好意真的被軟土深掘了。」

原PO在 Dcard 以「太屌了，YT 又進化了」為題分享經驗，表示自己一向支持平台廣告制度，也理解廣告收益能幫助 YouTuber 維持內容品質。然而近期在電腦網頁版觀看影片時，卻遇到異常超長廣告。他原本低頭滑手機等跳過鍵出現，過了許久卻仍無法略過，「抬頭一看進度條，已經 21 秒了，跳過鍵還沒冒出來，再看整段長度──竟然是 45 秒！」

示意圖／許多人每天都會打開 YouTube 追影片，開啟影片後，開頭廣告竟默默播放超過 20 秒仍無法跳過。（擷取自 免費圖庫freepik）

這段抱怨引來大批觀眾共鳴，不少人直喊觀看體驗大退步：「前面播也就算了，中間隔幾分鐘又插播一次，真的看得很煩」、「我遇過 27 分鐘的廣告，那已經不能叫廣告，是短劇了吧」、「聽音樂每首歌中間都夾兩段廣告」。

也有人指出，YouTube 似乎會因為「用戶沒有立刻跳過」而自動判定可播放更長內容，「只要你一段時間沒按跳過，它就會覺得你忙著沒空跳，乾脆塞整段長廣告給你」。

不少網友也分享「逃生方法」：

「手機滑掉重開」

「先進 Shorts 再回來就能跳過」

「改用 Safari」

「跳去 bilibili」

「用 Revanced 或其他替代 App」

也有人無奈直言：「你越願意看，它就越會給你更多廣告」、「現在廣告用戶是不是新的『免費仔』？」、「詐騙廣告最煩，一直出現。」

整起討論也反映出，YouTube 近期在不同用戶間持續測試不同廣告格式，讓不少觀眾感受到觀看品質下降，引發平台體驗是否惡化的質疑。

