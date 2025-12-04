YouTube「1進化」測試用戶極限？一票人嘆：觀看體驗爛透

生活中心／周希雯報導

許多人每天都會使用YouTube，不過一則影片經常被插入幾個廣告，部分用戶會選擇花錢訂閱「Premium」功能，有的人則是選擇乖乖看完或看幾秒跳過。然而近日有用戶抱怨，最近廣告播了20多秒仍無法略過，一看才發現長達45秒，令他不滿表示「測試用戶的極限嗎？」更決定要安裝外掛程式封鎖廣告。貼文一出引發大票用戶共鳴，感嘆「觀看體驗真的爛透了！」

原PO在Dcard以「YT又進化了」為題發文，提到自己向來都願意看廣告， 認為這世間萬物有盈利才能維持品質。不過近期他用電腦網頁版YT點進某部影片，開頭播放廣告時，他向往常一樣滑手機等待跳過廣告；不過一段時間後抬頭發現「咦...怎麼還不能跳過？」仔細一看進度條，已經播放21秒仍沒有跳過按鈕，「再定睛一看，這個廣告足足45秒欸，測試用戶的極限是嗎？」

廣告 廣告

YouTube「悄進化1功能」他傻眼：測試用戶極限？一票苦主哀號：體驗爛透

原PO發現，YouTube廣告長達45秒，而且播放到20多秒仍無法跳過。（示意圖／Pexels）

看到廣告時間越來越長，原PO也不禁感嘆，「用戶的好意被官方軟土深掘」，更默默決定要使用外掛程式，從此不再看廣告，「廣告掰掰」。貼文一出，引發不少網友共鳴，「每一首歌間隔兩個廣告」、「個人遇過27分鐘的廣告，那應該不能算廣告，已經到了短劇等級了」、「最討厭的是一堆詐騙廣告，按檢舉還是一直出現」、「說真的開頭播也就算了，隔個5分鐘左右也要插播廣告，觀看體驗真的爛透了」、「現在YT都這樣，你沒給他按跳過 他就會覺得你肯定是手在忙沒法跳過 直接給你播一個長的」、「有些廣告還挺有趣的，但是最近真的超多不給跳廣告的…」。

YouTube「悄進化1功能」他傻眼：測試用戶極限？一票苦主哀號：體驗爛透

不少人也抱怨YT廣告越變越長。（圖／民視新聞資料照）

不過，也有人分享免看廣告小撇步，「我是按上頁下頁或是刷新頁面」、「現在發現連播的歌曲（一個2、3小時影片塞歌單那種）比較不會有廣告，跳出來也是猛按更新」、「我用蘋果的，可以點一下shorts再點旁邊首頁就會不見了，安卓好像不一定有」、「手機我會滑掉，重新按影片」、「用Safari」。

原文出處：YouTube「悄進化1功能」他傻眼：測試用戶極限？一票苦主崩潰：體驗爛透

更多民視新聞報導

韓軍人帥到台灣Threads！遭洗版1句「一翻譯秒嚇壞」求饒

高國豪哥哥爆「全裸視訊片」流出！要求「看私密處」全被側錄

李連杰認了「當001號志願者」找年輕人幫忙！網驚：做實驗？

