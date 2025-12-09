YouTube 2025 年度榜單來了！ Andy老師奪冠、emo神曲擊退《Golden》

台北市 / 林彥廷 綜合報導

YouTube 表示，2025 年即將邁入尾聲，為了慶祝 YouTube 全球 20 週年，今年準備了更特別的方式和大家一起分享這個里程碑：不只要公布台灣的年度熱門排行榜，更推出全新的「YouTube Recap」個人化功能，用全新的方式，和 YouTube 一起回顧自己今年的觀看旅程。

YouTube 說，今年推出「YouTube Recap」，化身為專屬的時光機，整理出今年最常觀看的頻道、最感興趣的主題等多達 12 種不同的內容，甚至可以根據觀看紀錄分析「專屬觀看性格」，將年度回顧打造成更趣味、更容易分享給自己親朋好友的體驗。只需要在手機上打開 YouTube 應用程式並點選「個人中心」，或是在電腦上瀏覽 youtube.com/recap，即可開啟年度回顧故事。

YouTube 提到，除了專屬的個人回顧，2025 年對台灣 YouTube 社群而言，更是內容規格躍升與世代對話的一年。今年的「年度熱門創作者 」、「年度熱門音樂影片 」榜單讓我們看到一股強勁的文化動能：創作者跳脫個人的舞台，透過更高規格的製作、更真實的跨世代交流，以及虛實整合的創意，重新定義什麼是「主流」。這些熱門內容不僅是數據的累積，更是台灣觀眾集體渴望與共鳴的縮影。

極致規格與赤裸真實：2025 創作者的雙重進化

YouTube 指出，今年，創作者用多元的形式尋求新的突破，同時把截然不同的兩股趨勢發展到極致；我們看見創作者一方面追求媲美電視台的大製作規格，另一方面卻又回歸最原始、最赤裸的真誠情感，展現了 YouTube 台灣社群強大的包容力。

「Ku's dream 酷的夢」推出的《中文怪物》系列影片，以實境秀的規格掀起討論熱潮，「The DoDo Men - 嘟嘟人」挑戰荒島求生極限，加上指標性的「MrBeast」持續入榜，展現了創作者不自我設限，勇於挑戰影音敘事邊界的野心，帶來驚人的跨圈效應。

另一方面，綜藝天王也在 YouTube 找到「數位新生」，胡瓜的頻道「下面一位」與羅時豐經營的「大牛比較攬」持續在 2025 年獲得更多觀眾，證明綜藝大哥的魅力依舊能跨越世代，用更真實、更貼近生活的視角與年輕世代對話，也讓 YouTube 成為世代共融的平台。

而在追求極致規格的同時，YouTube 更是快世代心靈的避風港。榜首「Andy 老師」分享自己脆弱的一面，「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」提供健康指引，加上「Ayu 速食」的美食療癒與「有感筆電 Daptoper」網路遊戲的熱血實況，反映台灣觀眾如何在快節奏生活中，從創作者身上找到「理解、放鬆、被看見」的需求，創作者也從觀眾、粉絲們身上獲得對等的支持與陪伴，建立真實的情感連結。同時，VTuber「鷗麥麥麥 Maii Ch」異軍突起，顯示這股陪伴感更延伸至虛擬世界，展現 YouTube 的包容力，讓每種聲音都能找到共鳴。

年度熱門創作者排行榜：

1.Andy老師

2.Ku's dream酷的夢

3.MrBeast

4.The DoDo Men - 嘟嘟人

5.有感筆電 Daptoper

6.下面一位

7.初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit

8.鷗麥麥麥Maii Ch.

9.大牛比較攬

10.Ayu速食

熱門音樂影片：國際潮流狂熱與本土文化韌性的對話

今年的熱門音樂影片榜單同樣呈現出「國際潮流」與「本土韌性」精彩的對話。Sony Animation 的動畫電影歌曲《Golden》和《Soda Pop》席捲榜單，結合了 K-Pop 的偶像文化與電影級動畫的規格，證明「視覺音樂」高沉浸的魅力已經成為吸引觀眾的關鍵；另一方面，以今年再登高雄世運的 BLACKPINK、JENNIE，還有接連在台北大巨蛋、台北小巨蛋開唱的 G-DRAGON 都上榜，顯示透過實體演唱會帶動熱潮的韓流，也讓更多人想要透過音樂影片參與。

然而，在全球化的浪潮中，「本土韌性」的聲音依然鏗鏘有力。前茄子蛋主唱黃奇斌的電影主題曲《若無你我欲去佗位》，Asiaboy 禁藥王和 Lizi 栗子的《義義初四》、頑童 MJ116 的《OGS》，都以濃厚的在地語言與情感擊中人心，讓台灣街頭、草根精神在 YouTube 上得以延續、進化，並觸及到更廣泛的觀眾。

年度熱門音樂影片排行榜：

1.【纯享版】张远带着全新emo神曲又“杀”回来了！携手姚晓棠虐心唱响《看着我的眼睛说》 将故事感融入旋律 让人沉浸式感受虐恋！#天赐的声音6 EP7 20250530 | 中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang STV Official

2.“Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation

3.利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine (Official Lyric Video) | Sony Music China索尼音樂中國

4.黃奇斌 Ng KiPin - 若無你我欲去佗位 Official Music Video｜《96分鐘》電影主題曲 | 黃奇斌 Ng KiPin

5.BLACKPINK - ‘뛰어(JUMP)’ M/V | BLACKPINK

6."Soda Pop" Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation | Sony Pictures Animation

7.義義初四（DISS TRACK）- Asiaboy禁藥王、DAFAA大法 | Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子

8.JENNIE - like JENNIE (Official Video) | JENNIE

9.頑童MJ116【OGS】Official Music Video | 滾石唱片 ROCK RECORDS

10.G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak) (Official Video) | OfficialGDRAGON

YouTube ：驅動文化的引擎

回顧 2025 年，這兩份榜單證明 YouTube 不再只是娛樂平台，更是反映社群演變的文化載體。我們看到創作者展現豐富的創造力和驚人的執行力：他們既能在鏡頭前展現最真實的自我，也能駕馭引領話題的大製作，共同見證了台灣影音創作生態的成熟自信以及 YouTube 社群旺盛的生命力。展望 2026，我們會持續打造最開放、最多元的舞台，支持每一位創作者打破舊框架、探索新領域；無論是下一場視聽盛宴還是一次心靈感動，我們也期待在這裡和你一起見證屬於台灣文化的里程碑。

